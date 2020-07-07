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Трамп поставил в известность Конгресс о выходе США из ВОЗ

Москва, 07.07.2020
  • Трамп поставил в известность Конгресс о выходе США из ВОЗ

ТАСС

Американский президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что США покидают ВОЗ, передает ТАСС, ссылаясь на страницу в соцсети твиттер сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса.

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из состава ВОЗ в разгар пандемии», - написал он, отметив, что сказать, что данный ответ американского лидера на коронавирус «хаотичный и непоследовательный, значит ничего не сказать».

«Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев - американцы останутся больны, а Америка будет в одиночеств», - продолжил сенатор.

Напомним, о намерении президента Дональда Трампа прервать отношения с ВОЗ стало известно 29 мая. Политик заявил, что недоволен невыполнением ВОЗ условий, поставленных Вашингтоном, по проведению преобразований.

Также во время эпидемии Трамп не раз обвинял Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о происходящем в стране эпидемиологическом бедствии, а ВОЗ, по мнению Трампа, полностью подотчетна Пекину. Правительство КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса, считает Трамп.

Напомним, о вспышке неизвестной инфекции в мегаполисе Ухань, Китай сообщил в конце декабря 2019 года. По версии США, утечка вируса могла произойти из лаборатории, находящейся в этом городе. Пекин отрицает данную версию, заявляя, что заражение произошло от летучих мышей.

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