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В Свердловской области найдены уникальные изумруды

Москва, 07.07.2020
  • В Свердловской области найдены уникальные изумруды

Пресс-служба Мариинского прииска/ТАСС

На Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области найдено четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма, сообщает пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что драгоценные камни были обнаружены на ленте конвейера при сортировке камней. Изумруды отправлены на оценку Гохране РФ. По предварительным данным их общая стоимость может достигать 40 тысяч долларов.

«Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 килограмма, стоимость – от 7 тысяч до 11 тысяч долларов», - говорится в сообщении «Ростеха». Также сообщается, что камни хорошего сорта имеют правильную форму и темно-зеленый цвет. После оценки в Госхране, будет принято решение о продаже изумрудов, добавляется в сообщении.

Мариинский прииск является одним из трех месторождений изумрудов в мире и единственным в России. Данные изумруды стали далеко не единственной находкой прииска, чьи «трофеи» регулярно пополняют запасы госфонда. В год на Мариинском прииске перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

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