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Во Владивостоке задержан радиоактивный вертолет

Москва, 07.07.2020
#Таможня
  • Во Владивостоке задержан радиоактивный вертолет

Фото: Дальневосточное таможенное управление

Таможенники во Владивостоке зафиксировали превышение в 55 раз допустимой нормы радиации у вертолета, прибывшего в контейнере морским путем из Германии. На сайте таможни сообщается, что это Bo 105 (серия многоцелевых вертолетов разработки DASA).

Машина прибыла в адрес российской компании. Пресс-служба Владивостокской таможни сообщает, что в вертолете был радиационно-опасный объект.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максима Шестернина, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час. При этом безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно равный 0.5 микрозиверт в час. В вертолете также было обнаружено значительное бета-излучение.

«Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета. Информация была передана в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», — сообщает пресс-служба таможни.

Излучающие радиацию части вертолета подлежат обратному вывозу, как не соответствующие основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и запрещеннын к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

Как отмечают таможенники, этот вертолет далеко не первый радиоактивный объект, обнаруженный в этом году во Владивостоке. Всего с начала 2020 года было замечено 14 объектов с превышением нормы радиации, в том числе автомобили и части автомобилей из Японии.

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