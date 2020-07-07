ВОЗ заявила, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире ускоряются, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил он.

Он напомнил, что только за прошедшие выходные было зафиксировано более 400 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом он не отрицает, что многие страны успешно снижают число жертв инфекции, а в некоторых число летальных исходов продолжает расти. В целом во всем мире число жертв инфекции «выровнялось», добавил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что США продолжают удерживать первое место в антирейтинге по количеству заболевших. Здесь число инфицированных приближается к трем миллионам - более 2,94 миллиона зараженных. На второй строчке остается Бразилия, где заразились инфекцией 1,6 миллиона человек. На третьей позиции Индия (697,4 тысячи), опередившая 6 июля Россию. РФ закрепилась на четвертой строчке (687,9 тысячи). По данным на 7 июля число новых случаев в стране продолжает снижаться - 6,3 тыс. новых диагнозов за последние 24 часа. Замыкает пятерку Перу (305,7 тысячи). В десятке рейтинга также Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран. Наибольшее число смертельных исходов в США - 130 284 человека. При этом самая высокая смертность в мире от COVID-19 отмечена в странах Европы, наиболее пострадавших от эпидемии – более 10% от общего числа инфицированных.