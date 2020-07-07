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Задержан советник «Роскосмоса» по делу о госизмене

Москва, 07.07.2020
  • Задержан советник «Роскосмоса» по делу о госизмене

оветник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов (справа) во время задержания сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене

ЦОС ФСБ РФ

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», советник главы госкорпорации Иван Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», задержан в Москве по подозрению в государственной измене.

В настоящее время Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщает пресс-служба госкомпании. Уточняется, что задержание советника не связано с его текущей работой.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Предположительно речь идет о публикации в газете «Коммерсантъ» от 18 марта 2019 года, автором которой является сам обвиняемый. В заметке рассказывается о подписании контракта с Египтом на покупку нескольких истребителей Су-35. После публикации со стороны госсекретаря США Майка Помпео последовали угрозы Египту санкциями. Позже заметку удалили с сайта.

Также по версии ФСБ, Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну.

«Выполняя задание одной из спецслужб НАТО, Сафронов собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации»,— заявили в ФСБ. Служба подтвердила арест советника.

По данным телеканала «Дождь», в настоящее время по месту жительства Сафронова проходит обыск. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Журналист Иван Сафронов работает в должности советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с 18 мая 2020 года. Предыдущие 10 лет он освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества, работая в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости».

 

 

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