Звезда американского футбола стал самым дорогим спортсменом в истории спорта

Патрик Махоумс, игрок команды «Канзас-Сити Чифс», звезда Национальной лиги американского футбола (НФЛ) - подписал десятилетний контракт со своим клубом, ставший рекордным в истории не только этого клуба и этого вида спорта, но и профессионального спорта в целом.

Игрок команды "Канзас-Сити", выступающей в, главном дивизионе американского футбола, Патрик Махоумс, продлил контракт с клубом на десять лет. Как пишут американские СМИ, сумма мега-контракта звезды клуба составила $503 млн, что является рекордом в истории профессионального спорта. Махоумс «обошел по деньгам» других звезд НФЛ как минимум на 10 млн долларов в год. Причем квотербек «Канзас-Сити Чифс» поставил рекорд не только по сумме, но и по продолжительности контракта – у других игроков лиги она не превышает 5 лет. Впрочем, как полагают некоторые спортивные комментаторы, не исключено, что до конца 2031 года контракт будет разорван и, возможно, даже неоднократно.

Spotrac

Общая сумма , по информации Spotrac, включет, в том числе, премию за подписание контракта в 10 млн долларов, гарантию на сумму почти 141,5 млн долларов и среднюю годовую зарплату в размере 45 млн долларов. В 2020 году Махоумс будет получать базовую зарплату в размере 825 тыс. долларов и премию за подписание в размере 10 миллионов.

По сумме сделки Махоумс опередил прежнего профессионала-рекордсмена, американского бейсболиста Майка Траута, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с клубом «Лос-Анджелес Эйнджелс» на сумму $426,5 млн.

Патрик Махоумс выступает за «Канзас-Сити Чифс» с 2017 года. В минувшем сезоне клуб впервые с 1970 года стал чемпионом НФЛ, выиграв Супербоул у «Сан-Франциско», а Махоумс был признан самым ценным игроком этого матча.