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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 12 млн человек

Москва, 08.07.2020
  • Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 12 млн человек

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом в мире к утру 8 июля превысило 11,79 миллиона человек в 188 странах.

По точным данным в мире заразились коронавирусной инфекцией 11 799 443 человека. Прирост заболевших за последние 24 часа составил 167,9 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составил 543 558 инфицированных, более 6,42 миллиона человек выздоровели.

Первое место в мире по число заболевших COVID-19 продолжают оставаться США, где за все время выявлено более 2,99 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия (1,66 миллиона человек). Стремительно растущая Индия - на третьем месте антирейтинга. В стране выявлено 719,6 тысячи заболевших. Россия находится на четвертой позиции с показателем 693,2 тысячи диагнозов за все время эпидемии. Замыкает пятерку самых пострадавших от коронавируса стран Перу (309,2 тысячи). Далее следуют Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран. Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в США - 131 457 человек.

В России по данным на 7 июля было выявлено 6368 заболевших. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 693 215 случаев заражения COVID-19. Общее число жертв в стране достигло 10 478 человек, 463 тысяч пациентов выздоровели. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

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