Диетолог перечислил продукты, которые можно есть на ночь

Морковь, яблоки, огурцы, варенные яйца, омлет без молока, рыбу и мясо птицы можно есть перед сном, не опасаясь набрать лишние килограммы, рассказал известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Эти продукты, по словам медика, подходят для позднего употребления, поскольку хорошо усваиваются организмом. Рыба богата полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, курятина содержит аминокислоты триптофан, стимулирующую выработку гормона сна мелатонина. Морковь, огурцы, яблоки имеют низкий гликемический индекс, благодаря чему после их употребления не происходит резкого всплеска глюкозы в крови и повышения инсулина, который способствует активному жироотложению. Помимо этого, последние продукты в процессе пережевывания способны успокоить человека и уменьшить тревожность, а также снизить уровень гормона стресса кортизола, что важно для быстрого засыпания и крепкого сна.

Помимо этого, на ночь можно перекусить отрубями без вкусовых добавок. Этот продукт благодаря высокому содержанию клетчатки замедляет процесс всасывания сахаров, способствует снижению уровня инсулина, а магний, содержащийся в продукте, оказывает еще и успокоительное действие на центральную нервную систему.