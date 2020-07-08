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Директор ФБР назвал Китай самой большой угрозой для США

Москва, 08.07.2020
#Китай vs США
#Мир
  • Директор ФБР назвал Китай самой большой угрозой для США

Директор ФБР США Кристофер Рэй

AP/TASS Автор: Jacquelyn Martin

Во вторник в своей речи для Института Хадсона в Вашингтоне директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей рассказал, какую угрозу представляет Китай для США. По его словам, китайское правительство начало преследование китайских граждан, живущих за границей, принуждая их вернуться, а также пыталось компрометировать американские исследования по коронавирусу.

«Китай полностью погружен в то, чтобы стать единственной мировой сверхдержавой любым возможным способом», - считает Рей.

Во время своей речи, директор описал картину неблагоприятного китайского вмешательства в политику США, включающего в себя экономический шпионаж, кражу данных и финансов, а также коррупционные методы воздействия.

«Мы достигли такой точки, когда ФБР открывает новое дело контрразведки, связанное с Китаем, буквально, каждые 10 часов», — рассказал Рей — «Сейчас из пяти тысяч активных дел контрразведки больше чем половина относятся к Китаю».

Директор упомянул программу «Охота на лис», которую инициировал президент Си Цзиньпин и которая была нацелена на поиск китайских граждан, живущих за границей. «Речь идет о политических противниках, диссидентах и любых критиках, стремящихся разоблачить повсеместное нарушение прав человека в Китае. Правительство хочет, чтобы они вернулись на родину и его методы просто шокируют».

Программу запустили еще в 2015 году и, по американским данным, в ее рамках программы были пойманы тысячи китайских беженцев. В Пекине всячески защищали программу, позиционируя ее, как легальную антикоррупционную кампанию.

Рей рассказал о методах, к которым разведка прибегала во время поиска беженцев: «Когда у них не получилось обнаружить одну из целей, правительство послало агента посетить семью диссидента в США. Какое послание он им передал? У диссидента две опции: вернуться в Китай или покончить с собой».

Подытожив, Кристофер Рей попросил американских граждан китайского происхождения сообщать о любой возможной угрозе их жизни и здоровью при потенциальной атаке китайской разведки.

Аналитик BBC News Цзаоинь Фэнг подчеркнул, что это далеко не первый раз, когда ФБР открыто высказывалось против действий Китая. По его словам, такие заявления доказывают, что правительство США теперь считает Пикин главным претендентом на место Штатов в мировой политике. Особенно сейчас, в условиях ослабленной экономики, США прилагает все усилия, чтобы испортить репутацию соперников и не позволить им стать мировой сверхдержавой.

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