Интернет 4G в Кении будут обеспечивать воздушные шары

Компания Loon запустила сеть воздушных шаров, раздающих интернет в отдаленных местностях Кении, сообщает BBC. Сеть обеспечит 4G соединение, чтобы местное население могло совершать видео-звонки, отправлять сообщения и искать информацию онлайн.

Проект анонсировали еще два года назад, но правительство Кении только сейчас дало согласие на его осуществление. Сеть приводят в действие в срочном порядке, чтобы улучшить связь между регионами в условиях пандемии.

Шарики уже были протестированы 35 тысячами пользователей интернета и даже применялись во время землетрясения в Перу. Вскоре они покроют территорию в 50 тысяч квадратных километров. Планируется, что 35 таких шариков будут постоянно летать над восточной Африкой для обеспечения соединения. Их запустят в США и благодаря потокам ветра они прилетят по месту назначения.

Loon изначально был сторонним проектом Google, а в 2018 году выделился в отдельную компанию. По словам исполнительного директора Loon Аластара Вестгарта, его компания сейчас тесно сотрудничает с Telkom Kenya для максимально ускоренного запуска сети. Он также добавил: «Это кульминация многих лет работы и коллаборации между Loon, Telkom и кенийским правительством».

Муго Кибати, глава Telkom, заявил, что сеть является настоящей вехой в обеспечении Африки интернетом: «Шары позволят многим жителям отдаленных регионов Кении связываться с миром. До этого у большинства таких регионов попросту не было интернет сервиса».

Многие критики посчитали кампанию странной, так как, при населении в 48 миллионов человек, в Кении интернет уже есть у 39 миллионов. По их мнению, такая сеть больше бы подошла для те африканских стран, где интернет соединения нет больше чем у половины населения, например для Либерии, Эфиопии или Конго.