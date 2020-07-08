Интервью Евгения Городилова – директора по инвестиционным проектам Мосгорломбарда

-Банк России проводит последовательное снижение ключевой ставки. Июньское заседание не стало исключением, и ЦБ не исключает возможности дальнейшего снижения. Как это сказывается на ломбардном бизнесе?

Есть мнение, что с учетом снижения ключевой ставки, кредитные ресурсы для бизнеса и населения должны становиться дешевле. Но по факту – это не всегда так. После последнего снижения КС, банки не спешат снижать стоимость кредитных денег для бизнеса и для населения.

Снижение КС по большому счету никак не влияет на сам ломбардный бизнес. В большей степени влияет сама ситуация, сложившаяся в экономике, когда получить кредит в банке становится сложнее или банки в одностороннем порядке уменьшают кредитные лимиты по картам, а часть населения потеряло работу во время карантина. Этой категории населения на помощь приходят ломбарды, которые под залог ювелирных изделий, часов, техники, автомобилей или меха выдают кредиты. Мы стараемся быть социально ориентированными. В Мосгорломбарде были созданы специальные беспроцентные тарифы и тарифы с отсрочкой платежа по процентам на время карантина.

С инвестиционной же точки зрения, снижение КС сейчас интересно для наших инвесторов, т.к. доходность по облигациям компании становится еще привлекательней.

-ЦБ намерен перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в конце 2022 г. Как компания намерена адаптировать инвестиционную стратегию?

Во-первых, это пересмотр стоимости денег для компании. Касается выпуска серии облигационных займов, которые запланированы в Мосгорломбарде, и величины купонного дохода по этим облигациям.

Во-вторых, принятая дивидендная политика делает акции компании более востребованными у инвесторов. И компания не собирается ее менять в ближайшее время, что дает возможность сократить сроки привлечения инвестиций.

Ну и в-третьих, не исключено, что компания включит в свою инвестиционную стратегию банковские кредиты, которых не было изначально в принятой модели.

-Как вы оцениваете размещение компанией внебиржевых облигаций? Будете ли снижать, и как существенно, проценты годовых купонов?

Несмотря на то, что у нашей группы компаний большая история работы с широким кругом частных инвесторов, это был первый опыт размещения ценных бумаг. При чем, мы не стали обращаться за услугами к андеррайтерам, а самостоятельно провели выпуск внебиржевых облигаций, зарегистрировав его в Национальном Расчетном Депозитарии.

Сам выпуск пришелся на начало карантина и мартовское падение рынка ценных бумаг, что конечно повлияло на спрос, но мы справились.

Первыми покупателями стали именно те инвесторы, которые уже несколько лет работают с нами. Их я хотел бы поблагодарить отдельно. Самые активные инвесторы и сейчас обращаются на вторичном рынке за внебиржевыми облигациями Мосгорломбарда. Тем более, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ, повысило привлекательность наших бумаг, по которым выплата купона совершается ежемесячно.

Уже осенью мы планируем выпуск биржевых облигаций, ставка по ним будет ниже, чем по внебиржевым коммерческим облигациям. В Стратегию развития компании заложено несколько выпусков облигационных займов.

-В ближайших планах компании – выход на IPO. Какую площадку выбрали для размещения?

В конце 2019 года, наша компания заявила о Стратегии развития на 2020-2023 год. Основной упор Стратегии – это покупка действующих ломбардов и ломбардных сетей в московском регионе. До конца этого года мы планируем, что сеть АО МГКЛ Мосгорломбард уже будет состоять из 50 отделений, а к 2023 году вырастем до 200 отделений. Если в конце 2019 года у нас было 17 отделений, то уже к июню приобретено еще 6 отделений и сейчас у нас 23 отделения по Москве.

Выход на IPO - это еще один шаг в рамках принятой Стратегии, а так же возможность для компании привлечь с рынка дополнительные инвестиции, необходимые для реализации планов. Мосгорломбард, основанный почти 100 лет назад в России, свое первичное размещение проведет на Московской бирже ММВБ.

-Всем ли требованиям биржи компания сейчас соответствует? Какие шаги предпринимаются на пути к IPO?

По сути, мы сейчас находимся на стадии предварительного этапа. Основные требования биржи к эмитенту касаются его финансовой и информационной прозрачности. Аудит компании и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - это то, что Мосгорломбард должен будет предоставить. Уже в июле мы планируем получить заключение от ведущей аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон, о пройденном аудите по всем стандартам МСФО. Этот же аудитор помогает нам с переходом с РСБУ на МСФО.

После получения заключение об аудите, наша компания планирует получить кредитный рейтинг у аккредитованного Банком России рейтингового агентства.

Если для IPO нам нужно накопленное время по отчетности МСФО, то выпуск биржевых облигаций возможен уже этой осенью.

-Общий портфель ломбардных займов, обеспеченных золотом в Москве и МО составляет 7 млрд рублей. Будет ли он меняться ближайшее время и в какую сторону?

Если само количество ломбардов снижается и на январь 2020 года в России зарегистрировано 3599 ломбарда, то портфель займов ломбардов начал расти еще в начале 2019 года и продолжает расти. Думаю, что в ближайшее время – эта тенденция останется. Население нуждается в деньгах.

-Как вы оцениваете волатильность рынка драгоценных металлов?

Рынок драгоценных металлов всегда зависел от нескольких факторов. Разные металлы по-разному реагируют на рынок. Если золото - это традиционно защитный актив и его цена на падающем рынке обычно растет, то серебро или такой металл как платина, используемые в промышленности, более волатильны в силу своей зависимости от состояния экономики.

Цена на золото может добежать до новых максимумов, если на фондовом рынке начнется снова распродажа акций. И ситуация марта, когда ликвидность рынка иссякла, может повториться и начнут продавать золото.

Если смотреть относительно ломбардов, то рост стоимости золота для заемщика – это более высокая оценка его актива, это значит он получит больше денег за свое изделие. Риск волатильности металла для самого ломбарда незначительный, т.к. займы имеют короткий срок погашения и это обычно не более 1-2 месяцев.

- Как менялся спрос на золото и серебро во время пандемии коронавируса?

Все больше инвесторов интересуются вложением именно в физическое золото. Единственное, что останавливает инвесторов от покупки слитков или тех же ювелирных изделий в инвестиционных целях – это НДС и возникающий значительный спред при продаже. Но сложившаяся ситуация на рынке к марту этого года подтолкнула инвесторов к перераспределению своих портфелей и увеличению доли «золота» в нем от классических 5% до 10-15% и больше. На витрине ломбарда можно всегда приобрести золотые изделия, немногим выше цены ювелирного лома. И даже среди людей, которые никогда не инвестировали, все больше клиентов приходят в ломбард купить немного золота «на всякий случай».

Для тех инвесторов, кто решает не только сохранить свои средства, но и заработать на металле, есть ценные бумаги золотодобывающих компаний или ETF на золото, которые показали неплохой рост во время активной стадии пандемии. Могу отметить, что спрос на ценные бумаги Мосгорломбарда в этот период повел себя очень интересно: если в марте все замерли и не совершали никаких действий, то уже в апреле интерес к нашим бумагам значительно вырос.

-Какой объем инвестиций компании планирует привлечь в перспективе ближайших двух лет? Какие средства намерена использовать?

Привлекаемые средства идут на покупку действующих ломбардов и ломбардных сетей, так называемые сделки M&A (Mergers & Acquisitions, слияние и поглощение).

Для этого Мосгорломбард привлекает деньги инвесторов как в капитал, так и в долговые инструменты. Чтобы выполнить наш план по росту числа отделений, понадобится привлечь порядка 3 млрд. рублей. У нашей команды уже есть положительный опыт быстрой интеграции купленных ломбардов в сеть и оперативный вывод этих точек на операционную прибыль. Помимо этого, у генерального директора АО МГКЛ Мосгорломбард Алексея Лазутина имеется опыт руководства большой сетью ломбардов, размер которой превышал в 200 отделений. Такой опыт в совокупности позволяет нам достичь поставленных целей, а инвесторам быть уверенным в надежности своих инвестиций.