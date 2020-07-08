Китай пытается решить проблему нехватки долларов

Фактическое поглощение Гонконга со стороны Китая обернулось с мощным бойкотом со стороны США, и что самое главное – бойкотом монетарным.

У Поднебесной возникают определенные проблемы, и главным вопросом является – откуда брать доллары, все еще необходимые для бесперебойной работы финансовой системы КНР, размер которой оценивается примерно в 40 триллионов долларов.

Средства массовой информации, аналитики и эксперты практически не затрагивают эту очень важную тему. Впрочем, это и не удивительно, ведь, глядя на растущие фондовые индексы и Китая, и США, складывается впечатление, что никаких сложностей нет, и все в полном порядке.

Тем не менее, некоторые представители финансового сообщества все же изучали данный вопрос, одним из таких является Майкл Эвери из Robobank.

Он в частности обращает внимание на статью в издании South China Morning Post под заголовком «Пришло время отделить юань от доллара». В ней бывший заместитель директора департамента международных связей Коммунистической партии КНР Чжоу Ли заявляет, что доллар США является настоящим оружием, которым Штаты держат Китай за горло, и оно будет представлять все большую опасность для развития страны.

Различные санкции США, в том числе нефтяные, обнажают уязвимость финансовой системы Поднебесной, поэтому подготовка к постепенной интернационализации юаня должна начаться сейчас, считает Чжоу Ли, добавляя, что Китаю следует отказаться от иллюзии дружбы и вместо этого подготовиться к полноценному конфликту с Америкой. Такое открытое заявление человека, близкого к правительству, лишь подчеркивает актуальность данной проблемы.

По сути, его предложение состоит в том, чтобы увеличить трансграничные платежи и клиринг, расчеты внутри страны, а также максимально использовать юань в промышленных цепочках поставок. Однако для этого придется открыть счет движения капитала, но такое решение может спровоцировать отток этого самого капитала и, как следствие, падение курса.

Во многом поэтому интернационализация юаня имеет на своем пути сложности, а Китаю в текущих условиях приходится искать другие эффективные способы привлечения долларов в свою экономику. Например, путем привлечения иностранных инвесторов на свой фондовый рынок.

Как следствие – очевидные пузыри не только на рынке недвижимости, но и рынке акций. Не секрет, что капитал идет туда, где виден рост.

С начала лета основной фондовый индекс Шанхайской биржи взлетел почти на 20%, а в понедельник Shanghai Composite и вовсе показал максимальный рост с 2015 года, взлетев на 6%.

Есть только одна проблема. Как показывает исследование Goldman Sachs, фонды, ориентированные на китайские акции, сталкиваются с оттоком капитала уже 11 недель подряд.

Как же тогда растет рынок? Все очень просто, рост акций скорее всего вызван действиями так называемой «национальной команды защиты от падения рынка», работа которой была опробована еще несколько лет назад в разгар торговой войны.

Государственные финансовые институты просто выходят на рынок и разгоняют стоимость финансовых активов. Смысл такой операции довольно прост, как было отмечено выше, рост стоимости бумаг должен привлечь внимание трейдеров и инвесторов, и они начнут покупать бумаги китайских компаний, что, как следствие, остановит отток капитала и привлечет в финансовую систему так необходимые доллары. Иными словами, мы по сути видим картину, которая несколько противоречит традиционному восприятию: рынок растет не за счет притока инвестиций, а для того, чтобы этот приток спровоцировать.

Сложно сказать, сработает этот план или нет, но у Китая по сути нет другого выбора. Экономика после пандемии еще слишком слаба, и единственный способ привлечь долларовый капитал – фондовый рынок. К слову, власти этого особо и не скрывают. В одной из статей государственного издания China’s Securities Journal фактически прямо говорится, что здоровый бычий рынок сейчас как никогда важен для экономики.