Коронавирус: «ничего еще не закончилось»

По данным Роспотребнадзора треть выявленных за сутки заболевших коронавирусом в стране (27,6%) — бессимптомные. Общее число активных случае в России, за исключением умерших и выздоровевших, составляет 217 614.

В целом картина по России выглядит если не оптимистично, то ровно: коэффициент распространения, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует больной до изоляции, держится на уровне 0,99 как по всей стране в целом, так и в Москве. При этом в середине июня замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил в эфире Первого канала, что уровень циркуляции в столице с середины марта упал в 20 раз.

В Подмосковье же ситуация выровнялась настолько, что власти демонтируют временные госпитали в выставочном центре «Крокус» в Красногорске и в парке «Патриот» в Кубинке. За минувшие сутки в регионе выявили 194 случая заражения ковидом. При том что в пиковый период фиксировалось по 600-650 заболевших. Как пояснил глава региона Андрей Воробьев, число заражений в Московской области снизилось настолько, что «времянки» уже не нужны. Обычные больницы справляются с текущим объемом пациентов. Более того — большинство из них уже вернулись к оказанию плановой медицинской помощи.

Рано расслабляться

То ли глаз среднестатистического россиянина уже замылился от ежедневного потока новостей о распространении коронавируса и началось привыкание, то ли взял свое менталитет с его «авось пронесет»: в любом случае, людей в масках в том же общественном транспорте и магазинах становится все меньше. А уж на открытых пространствах их столько же, сколько и в предыдущие годы в сезон цветения, когда маски еще выдавали аллергиков, а не сознательных граждан. Но не рано ли мы расслабились? Эксперты отмечают: угроза никуда не делась!

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось», — написал в Twitter президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, — «На улицах Москвы толпы не понимающих этого. Знаю, что, если увеличится число заражённых и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя».

«Детский доктор мира» подчеркнул, что, хотя «кривые по короне» идут вниз, и послабления нужны, причем не только экономике, вирус коварен. В качестве примера врач указал на Израиль, который резко ужесточает меры по борьбе с коронавирусом. До сих пор эта страна считалась одной из самых успешных в борьбе с COVID-19, на момент смягчения там ограничений в середине мая было зафиксировано 16,6 тысяч случаев инфицирования. Но уже через несколько дней после смягчения карантина рост показателей возобновился, а 4 июня был поставлен новый антирекорд по стране: более 1,1 тысячи заразившихся за сутки.

Схожа с призывом Рошаля и реплика перенесшего COVID-19 известного актера Тома Хэнкса, обращенная к тем соотечественникам, кто пренебрегают мерами предосторожности: «Я думаю большинство американцев понимают это. Закона против невежества нет. Но я думаю, вы пренебрегаете реальными вещами, когда говорите, что два плюс два не равняется четырём... На краю этого города тьма. И давайте не будем путать факты: она убивает людей», — цитирует его слова о коронавирусной инфекции портал BuzzFeed.

О том, что вторая волна все-таки будет, заявила и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее мнению, процесс может начаться осенью, присоединившись к сезонному гриппу.

«Скорее всего, она будет осенью и будет связана с тем, что к обычному сезонному гриппу присоединится коронавирус. Или наоборот — к мутирующему и распространяющемуся COVID—19 присоединится еще и вирус гриппа», — заявила глава регионального Минздрава в ходе онлайн-брифинга, отметив, что в Ростовской области в связи с этим будут наращиваться объемы тестирования на COVID—19.

Быковская подчеркнула, что несмотря на нынешний спад, область продолжает обновлять и закупать оборудование. Кроме того, не снимается готовность с резервных госпиталей.

В ожидании волны

С тем, что коронавирус вернется уже осенью согласен и бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с «Интерфаксом» он отметил, что к осени будет «большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года», поэтому надо готовиться. По мнению депутата, коронавирус, скорее всего, будет проявляться в зимний период.

При этом Онищенко подчеркнул, что снова идти по пути прошлых ограничений «сегодня мы точно не имеем права», указав на то, что по данным ряда исследований 30% людей на самоизоляции оказались на грани психического срыва.

Впрочем, непростой выбор по заботе о психическом и физическом здоровье граждан власти страны предоставили главам регионов. В Кремле напомнили, что именно в компетенции регионального руководства находится ужесточение или смягчение карантинных мер.

«Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она дает уже повод для оптимистических прогнозов, поскольку ситуация продолжается, продолжаются и полномочия глав регионов», — пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что же касается общероссийских решений, то их, как отметил Песков, уполномочен принимать только правительственный штаб.

Главы на распутье

Сами регионы уже начали постепенно оценивать свои возможности и потребности в условиях пандемии. И делать соответствующие выводы. Например, Крым не готов жертвовать курортным сезоном. Как заявил глава республики Сергей Аксенов на онлайн пресс-конференции, полуостров не будет возвращаться к режиму обсервации.

«Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею ввиду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет», — заявил Аксенов.

Достаточно оптимистично настроен и мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», столичный градоначальник выразил надежду на то, что с 1 сентября московские школьники все-таки именно пойдут в школу.

«Сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс 1 сентября», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Вопрос о том, вернутся ли дети за парты, волнует, безусловно, всех российских родителей. И пока власти настроены оптимистично. По крайней мере, в июне министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что по плану школы и детсады откроются 1 сентября в обычном, оффлайн-формате. К этому система образования страны уже готовится, отметил министр, опровергнув таким образом слухи о том, что получать знания дети и дальше будут в дистанционном режиме.

Власти полагают — вирус располагает

Однако оптимизм — не вакцина. Многие страны, решившие выживать в условиях имеющихся реалий, сейчас в срочном порядке делают серьезный шаг назад, возвращаясь к ограничениям и карантинам.

На прошлой неделе к карантину вернулись власти Казахстана. Его снятие жители страны восприняли, как зеленый свет для походов в гости и даже многолюдных мероприятий. Как сообщила в своей статье корреспондент британской The Telegraph Наталья Васильева, местная полиция регулярно арестовывала свадебные вечеринки численностью до 100 человек – их устраивали, несмотря на действующий запрет.

Сейчас же в Казахстане к борьбе с COVID-19 привлекли и частные клиники. В среднем в сутки выявляют по 1,5 тысячи заболевших. При том, что все население страны — чуть выше 18,5 млн человек.

Кстати, как сообщает РИА Оренбуржье, общительность и мобильность жителей Казахстана дорого обходится и их российским соседям. Как сообщила 6 июля вице-губернатор, министр регионального здравоохранения Татьяна Савинова, в Оренбургской области уже несколько недель ухудшается эпидобстановка. Причина — в хлынувших в регион гражданах соседнего государства.

«С 20 июня началось ухудшение ситуации в регионе, в первую очередь оно связано с Казахстаном, где ввели двухнедельный карантин. За последнюю неделю в Оренбургскую область прибыло порядка трех десятков граждан из Казахстана», — цитирует Савинову агентство.

Вслед за Казахстаном тревогу забил Узбекистан. С 10 июля по 1 августа в стране будет действовать карантин — «красной зоной» спецкомиссия по борьбе с коронавирусом объявила все регионы республики. Между регионами запрещено движение транспорта (кроме личного), отменяются публичные мероприятия и семейные торжества, госслужащие отправляются в отпуска или переводятся на дистанционный формат работы.

Рост числа заболевших наблюдается и на Ближнем Востоке. Лидером выступает Иран, где карантинные меры смягчать стали еще в апреле, а к 6 июня сняли последние ограничения. Уже в середине июня уровень смертности от COVID—19 в стране превысил 100 случаев за сутки, а в начале этой недели уже достиг 200.

Ухудшается обстановка и в Саудовской Аравии — суточный прирост количества заболевших там составляет 4 тысячи человек. Из-за такой динамики королевство, как сообщает WSJ, уже начали покидать американские дипломаты. Уровень заболеваемости также растет в Катаре, Египте и Ираке.

Переместимся на другой континент. Власти Австралии снимали карантин достаточно осторожно, хотя руководство страны и подчеркивало, что нужно поскорее «перезапускать экономику». Однако, по всей видимости, перезапуск оказался фальстартом: 7 июля власти штата Виктория повторно ввели карантин в округе города Мельбурн. С 8 июля закрывается его граница со штатом Новый Южный Уэльс.

В течение 6 недель жителям Мельбурна разрешается выходить из дома только за продуктами и предметами первой необходимости, а также для получения помощи или ухода за другими. Для занятий спортом, работы или учебы на улицу можно выходить только в случае, если нельзя заниматься дома дистанционно.

«Ничего не закончилось. Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет "нормальной жизни". Ибо каждое ограничение, которое вы нарушаете, или медицинские рекомендации, которые вы игнорируете, могут стоить чьей-нибудь жизни», — цитирует РИА Новости заявление премьера штата Виктории Дэна Эндрюса.

С широко закрытыми глазами

«Ничего не закончилось», — это главный лозунг последних дней. Люди пытаются жить в условиях пандемии, но делать вид, что она уже миновала, не получается. И попытка отрицать это дорого обходится в первую очередь руководству тех стран, которые пытаются двигаться столь опасным путем.

Игнорирование проблемы COVID-19 Дональдом Трампом уже обрушило его рейтинги, выдвинув в лидеры предвыборной президентской гонки его основного конкурента Джо Байдена. В стране уже почти 3 миллиона заболевших, но глава государства не собирается возвращать карантин (его потихоньку вводят отдельные штаты, которые и хотели бы сделать Америку «великой снова», но без живых и здоровых граждан это представляется им проблематичным).

От Бразилии, президент которой также делал вид, что «все в порядке» (но на днях сам заболел коронавирусом), при том, что страна находится на втором месте по числу заболевших после США, уже отворачиваются иностранные инвесторы.

Отрицание проблемы вместо борьбы — путь в пропасть. Ковид-диссидентство не вылечит заболевших, не спасет экономику. Оно лишь растянет восстановление на необозримый период. Да, людям нужен свежий воздух и свобода передвижений, предприятиям нужны рабочие, а сферам услуг и торговли — клиенты. Но в первую очередь всем нужна безопасность. Которую пока, хоть и относительно, но гарантируют маски, перчатки и социальная дистанция.