Курс доллара сформировал «крест смерти»

Курс доллара в среду днём умеренно снижается по отношению к евро и иене, а также к другим валютам CSL. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнёров США) вырос на 0,14%, до 97,05 пункта.

Таким образом, доллар сформировал «крест смерти». Другими словам, индекс американской валюты пробил ключевой технический уровень. Как пояснили экономисты, «крест смерти» формируется, когда краткосрочное 50-дневное скользящее среднее значение падает ниже долгосрочного 200-дневного скользящего среднего значения. Напомним, последний раз «крест смерти» формировался в индексе доллара ещё в декабре 2019 года, после чего «американец» потерял более 3%.

По мнению экспертов, в дальнейшем курс доллара во многом будет зависеть от ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Пока неопределённость возможности возникновения второй волны пандемии будет усиливаться, американская валюта продолжит укрепляться. Как только каронавирусная паника сойдёт на нет и начнётся восстановление мировых экономик, пойдут в рост валюты EM, в том числе и рубль.

Как, в частности, отметили, аналитки Commerzbank, низкая, на первый взгляд, динамика, вероятно, основана на неопределенности в отношении того, что будет дальше с мировой экономикой.

«Существуют серьезные опасения, что продолжающееся распространение коронавируса может быстро остановить восстановление мировых экономик. А это приведёт к укреплению доллара из-за его очень сомнительного статуса более надёжного актива, чем рубль», - пояснили они.

Между тем, российский рубль сегодня вырос к основным резервным мировым валютам. По данным на 14:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 71,153 руб., подешевев на 0,45%, курс евро 80,26 руб. (-0,46%).

Григорий Жирнов из банка Нордеа отметил, что нацвалюта сегодня днём торгуется в русле других валют ЕМ, которые восстанавливают ранее утерянные позиции.

«Однако существует опасность, что в ближайшей перспективе волатильность на рынках сохранится, а опасения возникновения второй волны COVID-19 продолжит влиять на аппетиты инвесторов к риску», – резюмировал он.