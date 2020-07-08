Курс доллара: мощный фактор ударит по рублю

Вечером во вторник рубль развернулся к доллару и евро и завершил вчерашний день, укрепившись к основным резервным мировым валютам. Так к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 71,32 руб., что на 51,25 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Ещё более солидно подешевел вчера евро, который потеряв за сутки 69,25 коп., торговался по 80,54 руб.

Таким образом, после двухдневного снижения рубль развернулся к доллару и евро. Произошло это благодаря подорожавшей нефти. В частности, стоимость контрактов на Brent накануне вечером выросла до 43,33 долл. за баррель (+0,53%). Поднялись в цене и фьючерсы на «чёрное золото» марки WTI, которые торговались по 40,82 долл. за бочку (+0,47%).

Также за рубль вчера выступил тот факт, что вечером во вторник игроки закрывали короткие позиции по нацвалюте в рамках фиксации прибыли после того, как основной негатив, вызванный антироссийскими санкциями, был отыгран.

Напомним, в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб объявил персональные ограничительные меры против наших соотечественников, которые, по мнению Лондона, причастны к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского.

Как считает Григорий Жирнов из Нордеа банка, действия Великобритании вряд ли могли оказать существенное влияние на рубль. Однако, по его мнению, многочисленные новости о санкциях против нашей страны, которые в последнее время в информационном пространстве появляются почти ежедневно, не добавляют оптимизма инвесторам, которые перестраховываются и не всегда хотят иметь дело с российской валютой.

«Поэтому косвенно, но санкции Лондона могли немного сказаться на курсе рубля. Хотя не это главное. А вот восстановление импорта после завершения периода самоизоляции, а также конвертация в валюту дивидендов, выплаченных отечественными компаниями в перспективе недели-другой может ударить по рублю. Поэтому на горизонте конца июля или даже начала августа эти факторы наверняка скажутся на курсе, который составит 72,00-73,00 в паре с долларом», – резюмировал Жирнов.

Осторожен в прогнозе относительно перспектив российской валюты и Богдан Зварич из Промсвязьбанка. По его мнению, при ухудшении внешних факторов, таких как опасения инвесторов относительно возможного восстановления карантина в США на фоне роста числа заболевших коронавирусом COVID-19, а также рисков ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, рисковые активы окажутся под солидным давлением.

«Это окажет влияние на рубль. Поэтому до конца этого месяца доллар может предпринять попытку подъёма в верхнюю половину диапазона 71,00-75,00 руб.», – предположил он.

Между тем, аналитики Альфа-банка сохранили свой прогноз по курса рубля к доллару на конец 2020 года. Как считают эксперты этой кредитной организации, колебания курса нацвалюты в 2020 году происходят из-за волатильности мировых цен на «чёрное золото».

А вот внутренних факторов, которые могли бы ослабить рубль, как убеждены аналитики Альфа-банка, сейчас нет. При этом они признали, что геополитические риски для курса российской валюты всё-таки существуют. В частности, президентские выборы в США могут способствовать усилению санкционной риторики и повышению риск-премии для рубля.

«Есть и некоторые структурные риски. Мы имеем ввиду сильную зависимость нашей валюты от нефтяных котировок. Но несмотря на всё это, считаем, что рубль сумеет во второй половине года укрепиться. Поэтому мы сохраняем наш прогноз курса нацвалюты на уровне 67,00 руб. на конец этого года и ожидаем курс в диапазоне 70,00-75,00 руб. в 2021 году», – резюмировали они.

Аналитики Росбанка также отмечают, что у рубля есть хороший «запас прочности». По их мнению, речь идёт о локальной поддержке в моменты формирования отечественными экспортёрами рублевой ликвидности под ежемесячные налоговые выплаты, когда такие компании продают выручку в валюте.

«Крупные дивидендные выплаты в июле поддержат рубль. А так как дивиденды выплачиваются в российской валюте, экспортёры зачастую вынуждены конвертировать свою валютную выручку, что играет за курс рубля», – пояснили эксперты Росбанка.