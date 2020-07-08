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Минздрав одобрил новый российский препарат от COVID-19

Москва, 08.07.2020

Ещё один российский препарат от коронавируса COVID-19 получил одобрение Минздрава РФ. Известно, что препарат «Коронавир», который был разработан компанией «Р-Фарм», будет применяться для лечения лёгких и средних форм коронавируса.

Уже в самое ближайшее отечественное лекарство от COVID-19 поступит на рынок, передаёт ТАСС.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что «Коронавир» можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности и её планировании, а также в период грудного вскармливания и людям с тяжёлой почечной и печёночной недостаточностью. Кроме того, препарат противопоказан лицам до 18 лет.

Напомним, начиная с 11 июня первый российский препарат от коронавируса COVID-19 «Авифавир» поступил в больницы страны. Принцип его действия заключается в том, что он останавливает механизмы размножения коронавируса COVID-19. Эффективность лекарственного средства в 80% была подтверждена в ходе промежуточных клинических испытаний.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 8 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 562 новых больных COVID-19.

Всего к утру 8 июля в 85 регионах страны зафиксировано 700 792 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 472 511 (+8 631). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 10 667 человек (+173 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 621 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 295 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+268), Свердловская область (+263) и Иркутская область (+240)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 368 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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