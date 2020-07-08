Цена на нефть падает на новостях о росте запасов в США

8 июля утром цены на нефть показывают отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Эксперты связывают это с обнародованием данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

По состоянию на 7.53 по московскому времени фьючерсы на сентябрь североморской смеси марки Brent потеряли 0,35%, опустившись до отметки $42,93 за баррель. Фьючерсы на август нефти марки WTI потеряли в цене 0,42% и торгуются на отметке $40,45 за баррель.

Участники рынка пока заняли выжидательную позицию и оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей. Аналитики предсказывали снижение запасов.

Новые данные ожидаются 8 июля вечером, эксперты прогнозируют снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей. Помимо этого, инвесторы отреагировали на доклад американского минэнерго, которое также прогнозирует увеличение добычи нефти до конца текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки – до 11,63 миллиона. В 2021 году, согласно данным ведомства, добыча вырастет в США на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.