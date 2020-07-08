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Подразделение китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba планирует провести IPO в Гонконге

Москва, 08.07.2020

Ant Financial – подразделение китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba – планирует ещё до конца 2020 года провести IPO в Гонконге. При этом компания рассчитывает получить оценку более 200 млрд долл., передаёт Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, первоначально компания собиралась провести одновременную продажу акций как в Гонконге, так и в материковом Китае. Однако сейчас менеджеры Ant Financial всё-таки склоняются в пользу азиатского финансового центра, так как в Гонконге данный процесс вероятнее всего окажется проще.

Предположительно, Ant продаст 5-10% акций в рамках первичного размещения, которое станет одним из крупнейших листингов в мире по итогам 2020 год. Отмечается, что все последние месяцы компания активно работала с экспертами над предполагаемым размещением. Однако все детали до сих пор ещё не согласованы всё может сорваться.

При этом в Ant Financial на запрос агентства ответили, что информация о планах IPO неверна. В свою очередь в Alibaba от комментариев вообще отказались.

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Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Владеет веб-порталами Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и некоторыми другими. Основные виды деятельности Alibaba Group – торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Кроме того, Alibaba владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активами в сфере СМИ и индустрии развлечений. Alibaba Group также принадлежат 33% акций Ant, контролируемой основателем компании Джеком Ма.

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