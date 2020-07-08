Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: россиян предупредили о крайне необычных погодных явлениях в июле

Москва, 08.07.2020
  • Прогноз погоды: россиян предупредили о крайне необычных погодных явлениях в июле

Валерий Шарифулин/ТАСС

Июль, который традиционно считается самым стабильным месяцем, в 2020 году уже успел изрядно удивить всех своим непостоянством.

При этом, как предупреждают синоптики, до начала августа россиян ждёт ещё немало крайне необычных погодных явлений, таких как: температурные качели, перепады атмосферного давления, частая смена циклонов и антициклонов, тропические ливни, град, грозы, порывистый ветер, а также температурный градиент – это когда разница между температурой воздух в отдельных районах одного города или региона может составляться 15 градусов.

Погода в июле в Москве. Прогноз синоптиков

Так, температурный градиент уже сегодня наблюдался в столичном регионе. В частности, в Москве воздух в среду днём прогревался, до плюс 28-29, на востоке Подмосковья – до плюс 31-33. Зато на западе Московской области в это же время градусники показывали всего плюс 18.

Согласно прогнозу синоптиков, это крайне необычное погодное явление, которое является следствием прохождения холодного воздушного фронта с одной части региона в другой, повторится в Москве и Подмосковье в июле ещё несколько раз.

Впрочем, этим климатические аномалии не ограничатся. Только до конца нынешней недели погода в столичном регионе успеет поменяться несколько раз. Например, в ночь на четверг, 9 июля Москву пересечёт холодный циклон, который выльет на город и область новую порцию небесной влаги.

Ухудшение климатической обстановки будет сопровождаться не только мощными ливнями и градом, а также грозами и штормовым ветром с порывами от 20 метров в секунду и даже выше, а столбики термометров опустятся до плюс 12.

Днём 9 июля также будет прохладно и пасмурно. По данным метеорологов, температура в светлое время суток составит плюс 19-20. Таким образом, четверг окажется самым холодным днём этой недели, хотя средняя суточная температура воздуха будет всего на несколько градусов ниже нормы.

Начиная с пятницы погода в московском регионе снова начнёт меняться. Так, по прогнозу синоптиков, 10 июля будет ещё свежо – плюс 22-23, но при этом станет солнечно и обойдётся без осадков. В субботу, 11 июля и в воскресенье, 12 июля атмосферный фронт из Атлантики принесёт в Москву тёплый влажный воздух. Днём при переменной облачности ожидается плюс 26-28, местами пройдут осадки и прогремят грозы.

В 20-х числа в столицу вторгнется очередной антициклон, который доставит сюда новую порцию очень горячего воздуха. Но ближе к началу августа небесная канцелярия в очередной раз обрушит на Москву и Подмосковье проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Прогноз погоды на июль в Центральном федеральном округе

Необычные погодные явления, по данным метеорологов, также ждут жителей Центрального федерального округа.  

Так, на юге округа до конца месяца прогнозируются температурные качели. Например, ещё вчера в Белгороде было почти плюс 40, а сегодня уже всего плюс 23. В ночь на четверг на город обрушится сильный дождь, усилится ветер, а столбики термометров опустятся до 14 градусов тепла. Однако к выходным здесь, а также в Воронеже, Липецке и Тамбове вновь станет аномально жарко – плюс 30-33.

Во второй половине месяца неожиданно похолодает сразу на 15-20 градусов, а в самом конце июля центр России накроют новые волны горячих и влажных воздушных масс. Температура воздуха в очередной раз прогреется до очень высоких дневных показателей – плюс 32-35. При этом в ночное время суток ожидаются сильные ливни и грозы, местами возможен ураган.

Аналогично будет развиваться погодная ситуация в Ярославле, Рязани, Твери и Туле. Но в этих городах ЦФО до конца июля температурный фон будет на 3-5 градусов ниже чем на юге округа.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на июль

Нестабильная погода весь второй календарный месяц лета прогнозируется и в Сибири, где температура воздуха до начала августа будет резко меняться почти каждые 3-4 дня.

Например, в Новосибирской области перепады температурного фона будут составлять от плюс 20 до плюс 30. При этом в середине месяца здесь станет очень пасмурно и дождливо, а в ночные часы столбики термометров станут проваливаться до плюс 10. Несмотря на частые ливни, вероятность возникновения природных пожаров очень высока.

30-градусная жара может привести к пожарам также в Иркутской, Омской и Томской областях. До середины июля здесь будет в основном жарко, солнечно, но не всегда сухо. В последней декаде июля погода испортится, похолодает до плюс 18, а ливень может привести к разливу рек.

В ближайшие 20 дней в Кузбассе температурный маятник будет раскачиваться ещё сильнее – от плюс 15 до плюс 30. А сильные ливни с грозами и молниями станут атаковать Кемеровскую область независимо от того, какие показатели будут на погодных градусниках.

Более стабильная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается в Красноярском крае. На большей территории региона сохранится вполне комфортная температура – плюс 19-24. Однако без продолжительных и очень обильных дождей не обойдётся и здесь.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
  2. Renault Kaptur как зеркало «турбо революции»
    Турбомоторы осваивают массовый сегмент авторынка: до России добрался обновлённая модель Renault Kaptur, которая выделяется турбированным двигателем, разработанной французской маркой совместно с германским концерном Daimler.
  3. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама