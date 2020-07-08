Прогноз погоды: россиян предупредили о крайне необычных погодных явлениях в июле

Июль, который традиционно считается самым стабильным месяцем, в 2020 году уже успел изрядно удивить всех своим непостоянством.

При этом, как предупреждают синоптики, до начала августа россиян ждёт ещё немало крайне необычных погодных явлений, таких как: температурные качели, перепады атмосферного давления, частая смена циклонов и антициклонов, тропические ливни, град, грозы, порывистый ветер, а также температурный градиент – это когда разница между температурой воздух в отдельных районах одного города или региона может составляться 15 градусов.

Погода в июле в Москве. Прогноз синоптиков

Так, температурный градиент уже сегодня наблюдался в столичном регионе. В частности, в Москве воздух в среду днём прогревался, до плюс 28-29, на востоке Подмосковья – до плюс 31-33. Зато на западе Московской области в это же время градусники показывали всего плюс 18.

Согласно прогнозу синоптиков, это крайне необычное погодное явление, которое является следствием прохождения холодного воздушного фронта с одной части региона в другой, повторится в Москве и Подмосковье в июле ещё несколько раз.

Впрочем, этим климатические аномалии не ограничатся. Только до конца нынешней недели погода в столичном регионе успеет поменяться несколько раз. Например, в ночь на четверг, 9 июля Москву пересечёт холодный циклон, который выльет на город и область новую порцию небесной влаги.

Ухудшение климатической обстановки будет сопровождаться не только мощными ливнями и градом, а также грозами и штормовым ветром с порывами от 20 метров в секунду и даже выше, а столбики термометров опустятся до плюс 12.

Днём 9 июля также будет прохладно и пасмурно. По данным метеорологов, температура в светлое время суток составит плюс 19-20. Таким образом, четверг окажется самым холодным днём этой недели, хотя средняя суточная температура воздуха будет всего на несколько градусов ниже нормы.

Начиная с пятницы погода в московском регионе снова начнёт меняться. Так, по прогнозу синоптиков, 10 июля будет ещё свежо – плюс 22-23, но при этом станет солнечно и обойдётся без осадков. В субботу, 11 июля и в воскресенье, 12 июля атмосферный фронт из Атлантики принесёт в Москву тёплый влажный воздух. Днём при переменной облачности ожидается плюс 26-28, местами пройдут осадки и прогремят грозы.

В 20-х числа в столицу вторгнется очередной антициклон, который доставит сюда новую порцию очень горячего воздуха. Но ближе к началу августа небесная канцелярия в очередной раз обрушит на Москву и Подмосковье проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Прогноз погоды на июль в Центральном федеральном округе

Необычные погодные явления, по данным метеорологов, также ждут жителей Центрального федерального округа.

Так, на юге округа до конца месяца прогнозируются температурные качели. Например, ещё вчера в Белгороде было почти плюс 40, а сегодня уже всего плюс 23. В ночь на четверг на город обрушится сильный дождь, усилится ветер, а столбики термометров опустятся до 14 градусов тепла. Однако к выходным здесь, а также в Воронеже, Липецке и Тамбове вновь станет аномально жарко – плюс 30-33.

Во второй половине месяца неожиданно похолодает сразу на 15-20 градусов, а в самом конце июля центр России накроют новые волны горячих и влажных воздушных масс. Температура воздуха в очередной раз прогреется до очень высоких дневных показателей – плюс 32-35. При этом в ночное время суток ожидаются сильные ливни и грозы, местами возможен ураган.

Аналогично будет развиваться погодная ситуация в Ярославле, Рязани, Твери и Туле. Но в этих городах ЦФО до конца июля температурный фон будет на 3-5 градусов ниже чем на юге округа.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на июль

Нестабильная погода весь второй календарный месяц лета прогнозируется и в Сибири, где температура воздуха до начала августа будет резко меняться почти каждые 3-4 дня.

Например, в Новосибирской области перепады температурного фона будут составлять от плюс 20 до плюс 30. При этом в середине месяца здесь станет очень пасмурно и дождливо, а в ночные часы столбики термометров станут проваливаться до плюс 10. Несмотря на частые ливни, вероятность возникновения природных пожаров очень высока.

30-градусная жара может привести к пожарам также в Иркутской, Омской и Томской областях. До середины июля здесь будет в основном жарко, солнечно, но не всегда сухо. В последней декаде июля погода испортится, похолодает до плюс 18, а ливень может привести к разливу рек.

В ближайшие 20 дней в Кузбассе температурный маятник будет раскачиваться ещё сильнее – от плюс 15 до плюс 30. А сильные ливни с грозами и молниями станут атаковать Кемеровскую область независимо от того, какие показатели будут на погодных градусниках.

Более стабильная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается в Красноярском крае. На большей территории региона сохранится вполне комфортная температура – плюс 19-24. Однако без продолжительных и очень обильных дождей не обойдётся и здесь.