Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

Глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. В ходе беседы китайский лидер поздравил президента России с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции. По словам Си Цзиньпина, прошедший плебисцит это большой шаг для укрепления российской государственности, передаёт РИА Новости со ссылкой пресс-служба Кремля.

В свою очередь Путин поблагодарил председателя КНР за направление представительной делегации и подразделения Народно-освободительной армии этой страны для участия в Параде Победы в Москве. Кроме того, лидеры двух стран выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне.

Также было отмечено стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие между РФ и КНР с опорой на проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества.

Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин заявили о заинтересованности в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, а также по линии БРИКС и ШОС.