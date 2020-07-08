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Египет боится остаться без Нила

Москва, 08.07.2020
Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле.
#Мир
#Египет
#Эфиопия
  • Египет боится остаться без Нила

Плотина, Хисадэ, которую Эфиопия строила почти полвека и на которую возлагает надежду на экономическое возрождение, готова к вводу в эксплуатацию

Фото из открытых источников

Более 90% стомиллионного населения Египта живет в долине Нила. Многие из них —  крестьяне, и их благополучие уже несколько тысячелетий зависит от главной африканской реки. Сейчас этому относительному благополучию угрожает огромная плотина, строительство которой завершено в верховьях Нила на территории Эфиопии. Понять египтян нетрудно. Климат в Египте и Судане, благополучие которого тоже сильно зависит от Нила, намного суше, чем в Эфиопии. В Египте также опасаются, что Аддис-Абеба воспользуется контролем над уровнем воды в Ниле для достижения более выгодных условий для себя во всех будущих переговорах и спорах.

Строительство плотины длиной почти два километра и высотой около двухсот метров на Голубом Ниле, в 20 километрах от границы с Суданом, продолжалось почти полвека. Сейчас в Аддис-Абебе ждут начала в июле сезона дождей, чтобы заполнить водой в резервуар за плотиной. Для заполнения его потребуется 70 млрд м3 воды.

Если для египтян любая плотина на Ниле и особенно такая крупная, как эта, угрожает уменьшить поток воды в Ниле и таким образом угрожает их благосостоянию, то эфиопам она даст надежду на светлое будущее, на превращение этой бедной сельскохозяйственной страны в экономическую державу. Недаром в Эфиопии плотину называют —  «Возрождение».

На прошлой неделе ввод плотины «Возрождение» по требованию Каира обсуждался на Совете безопасности ООН. Египет угрожает Аддис-Абебе «последствиями», если она начнет заполнять резервуар без подписания соглашения, в котором будет четко прописано, как будет работать плотина. В прошлом Каир неоднократно открыто угрожал Эфиопии войной из-за строящейся плотины. Время для того, чтобы избежать серьезный конфликт при помощи взаимных уступок, есть, но оно быстро тает.

Египетский президент Сиси во время недавней поездки на авиабазу призвал египетских военных летчиков «быть готовыми выполнить любую миссию как в пределах наших границ, так и за ними, если понадобится».

Эфиопия настроена не менее воинственно. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, кстати, прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира, предупредил: «Никакая сила не сможет помешать Эфиопии построить плотину. Если понадобится воевать, то миллионы наших граждан готовы к войне».

Абий утверждает, что египтяне и суданцы от плотины не пострадают, но в Каире и Хартуме к заверениям эфиопских руководителей относятся скептически. Основания для такого отношения у соседей Эфиопии есть. Достаточно сказать, что для заполнения резервуара потребует почти половина годового стока Нила.

Если начнется война, то она, по мнению специалистов, будет идти, как говорится «в одни ворота». Египетская армия намного сильнее эфиопской. Достаточно сравнить расходы на оборону Каира и Аддис-Абебы в прошлом году: 11,2 млрд долларов и 0,35 млрд долларов соответственно.

Любые задержки с вводом плотины в строй чреваты для 43-летнего Абия, самого молодого африканского лидера, большими неприятностями. Главный оппозиционный политик Джавар Мохаммед уже предупредил правительство, что любая задержка приведет к «катастрофе для премьера и его правительства».

Почти каждый житель Эфиопии, население которой составляет 110 миллионов человек, является «акционером» плотины «Возрождение», строительство которой было начато еще в шестидесятые годы прошлого века императором Хайле Селассие. Когда у правительства закончились деньги, средства на строительство собирали все жители страны. Так что можно с полным основанием говорить, что вся Эфиопия сейчас в едином патриотическом порыве ждет наполнения резервуара водой.

И Египет, и Эфиопия - союзники США. Поэтому и Вашингтон, и Африканский Союз пытаются выступить посредниками в споре и хотят их помирить. Удастся ли избежать военного конфликта, покажет близкое будущее. Шансы на мирное урегулирование конфликта, конечно, есть: и Каир, и Аддис-Абеба на словах настроены воинственно, но, естественно, хотят избежать войны.

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