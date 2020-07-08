Россиян будут прививать от коронавируса по желанию

В России на сегодня насчитывается примерно двадцать перспективных вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом прививаться или нет от коронавирусной инфекции каждый житель России будет решать для себя сам, - вакцинация будет добровольный, добавил чиновник.

«Вакцины, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа», - уточнил министр.

Мурашко отметил, что прививка будет делаться только с согласия самого гражданина, однако, у людей интерес к прививке от коронавируса «достаточно высок», а сторонников вакцинации от COVID-19 достаточно много.

«Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации», - сказал он.

Чиновник рассказал, что сегодня нет данных о полном отсутствии иммунного ответа на коронавирус, хотя при бессимптомном течении инфекции иммунный ответ может быть слабее, чем при тяжелом течении болезни. Но ответ обязательно будет.

«У пациентов, тяжело переболевши, иммунитет сформировался более стойкий. У тех, кто перенесли заболевание бессимптомно, иммунный ответ был слабее, но сказать, что никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет» - добавил Мурашко.

В России за последние 24 часа было выявлено 6 562 новых больных коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб 8 июля. Среди новых случаев 1 812 зараженных (27,6%) не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 700 792 случая коронавирусной инфекции. За истекшие сутки от инфекции скончалось 173 человека. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 10 667. Выписано из российских больниц за последние сутки 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511. Таким образом общее число активных больных в стране - 217 614. Цифра продолжает снижаться. Коэффициент распространения инфекции ни в России и Москве остается прежним - 0,99.