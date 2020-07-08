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Сенсационные разоблачения! Мафия продавала акции!

Москва, 08.07.2020
За пять лет международные инвесторы купили «мафиозные» ценные бумаги на миллиард евро.
#Мир
#Криминал
#Сергей Мануков
  • Сенсационные разоблачения! Мафия продавала акции!

Конечно, связь ряда финансовых инструментов, в основном, облигаций (бондов), с самой сильной и безжалостной итальянской мафиозной группировкой калабрийской ндрангетой, не прямая, подчеркивает Financial Times (FT). Самой крупной финансовой организацией, купившей «мафиозные» бонды, является один из крупнейших в Европе частных банков Banca Generali. Консалтинговые услуги в той сделке, кстати, предоставляла аудиторская группа EY, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний. Всего же, утверждает FT, в 2015-19 годах международные инвесторы купили «мафиозных» ценных бумаг приблизительно на миллиард евро.

Несмотря на то, что за пределами Италии ндрангета известна гораздо меньше сицилийской мафии и неаполитанской каморры, за два последние десятилетия она стала одной из самых мощных и богатых преступных группировок Запада. Список ее интересов обширен: от торговли кокаином в огромных количествах до отмывания денег, вымогательства и торговли оружием. По расчетам Европола, общий годовой оборот ндрангеты, которая, кстати, не является централизованной преступной организацией и состоит из сотен автономных кланов, составляет порядка 44 млрд евро.

Кроме Banca Generali, «мафиозные» бонды покупали пенсионные фонды, хеджфонды и фамильные офисы, то есть все, кто хотел заработать хорошие деньги в наше время низких процентных ставок.

В основе «мафиозных» бондов лежат счета на медицинские услуги, предоставленные итальянскими компаниями организациям и учреждениям здравоохранения Италии. Согласно законам ЕС, по просроченным счетам связанных с государством компаний и организаций автоматически устанавливается гарантированная процентная ставка, благодаря которой на их основе и создают финансовые инструменты.

Большинство сделок по продаже «мафиозных» бондов были вполне законными. Однако, пишет FT, есть и сделки, которые проводились компаниями, находившимися, как позднее выяснилось, под контролем ндрангеты. Примером такой сделки может быть покупка институциональными инвесторами бондов, обеспеченных активами миграционного центра в Калабрии, который находился под контролем преступной организации. Позднее участники этой организации были осуждены за кражу десятков миллионов евро из европейских фондов.

Подавляющее большинство частных сделок проходило без участия рейтинговых агентств. Так, например, женевский инвестиционный банк CFE создал финансовый инструмент, который продавал бонды инвесторам, включая и Banca Generali.

В Banca Generali, естественно, заявили, что ничего не знали о проблемах с активами, обеспечивавшими бонды, которые банкиры купили для своих клиентов. Банк также утверждает, что все сделки проверялись посредниками на предмет нарушения запрета на отмывание преступных денег.

В CFE тоже не знали, что покупают активы, связанные с преступными организациями. К тому же, добавили в банке, общее количество счетов, которые, как со временем выяснилось, связаны с организованной преступностью, составляют очень маленькую часть активов итальянской системы здравоохранения, с которыми работал банк.

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