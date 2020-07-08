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СМИ: истребители ОАЭ «преподали урок» туркам, вторгшимся в Ливию

Москва, 08.07.2020

В ночь на 5 июля военные объекты на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии были уничтожены истребителями. Речь идет о трех ЗРК MIM-23 Hawk и украинских средствах РЭБ и РЛС.

Военная база находится в оккупации террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое активно поддерживает Турция.

Источники различных СМИ, а также посты из соцсети Twitter утверждают, что за атакой стоят ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.

Издание Dunya Bulteni сообщает, что над Ливией были замечены самолеты Mirage 2000-9 французского производства, имеющиеся в арсенале Объединенных Арабских Эмиратов. Политолог Абдулхалик Абдулла в своем блоге заметил, что этой атакой ОАЭ хотели «преподать урок» турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

У ливийцев нет таких самолетов, которые бы отвечали боевыми характеристиками для атаки ночью и с дальнего расстояния. Вероятнее всего это были ВВС ОАЭ, которые взлетели с авиабазы Сиди-Барани в Египте.

Известно, что вскоре после инцидента в Абу-Даби отправился фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Карта с передвижением его авиалайнера также опубликована в Сети.

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