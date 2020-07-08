СМИ сообщают о чтении почты и прослушке телефона советника главы «Роскосмоса» Сафронова

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сотрудники Федеральной службы безопасности читали его переписку по почте, а также прослушивали его телефонные переговоры, пишет «Коммерсантъ».

Ходатайствуя об аресте Сафронова, следователи ФСБ предъявили результаты трех экспертиз, доказывающих вину экс-журналиста. При этом адвокат обвиняемого заявил, что защите не дали ознакомиться с материалами, которые доказывают вину Сафронова, и суд рассматривал дело в закрытом режиме. Адвокат советника Иван Павлов сообщил, что в деле уже собрано «семь томов, которые прошиты и пронумерованы», хотя оно было возбуждено только 6 июля.

«Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», - добавил адвокат

Он напомнил, что его подзащитного подозревают в передаче секретных данных через Чехию в США. По данным следствия, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он получил задание от представителя спецслужб Чехии, которому позже передал данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Имя сотрудника чешских спецслужб не называется.

По данным следствия материалы были переданы через интернет. По словам адвоката, Сафронов своей вины не признал и связывает свой арест «с профессиональной, журналистской деятельностью».

Лефортовский суд Москвы 7 июля отправил на два месяца под арест советника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, передает ТАСС. Ранее бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан по подозрению в госизмене.