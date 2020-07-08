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СПЧ предложил провести первую в истории административную амнистию

Москва, 08.07.2020
Совет при президенте РФ по правам человека предложил в досудебном порядке отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции. Однако в Госдуме полагают, что сейчас это технически невозможно – нужно менять законодательство.
#Гражданское общество
#Инициатива
#Право
#Общество
  • СПЧ предложил провести первую в истории административную амнистию

Фото: mos.ru

Административные штрафы за нарушение самоизоляции в период распространения коронавируса нужно амнистировать в досудебном порядке. Такую инициативу выдвинул Совет при президенте РФ по правам человека. Как отмечается в докладе СПЧ, речь идет не только о штрафах, начисленных в результате сбоя приложения «Социальный мониторинг», но и всех остальных случаях нарушения, если они не повлекли за собой заражения другого человека.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», подчеркивается в докладе СП.

Режим самоизоляции «включили» в Москве 30 марта, а уже с 1 апреля начали действовать поправки к федеральному КоАП, предусматривающие штрафы для нарушителей в размере от 15 до 40 тысяч рублей. А согласно поправкам, принятым к региональным административным кодексам, в Москве нарушителей ожидал штраф в 4 тысячи рублей. И только за первую неделю работы системы в столице, было составлено более 10 тысяч протоколов в общей сложности на 50 миллионов рублей.

Всего же, если ориентироваться на данные портала Znak.com, с 1 апреля по 8 июня в российские суды было направлено порядка 400 тысяч дел по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», и около 16 тысяч дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В общей сложности, почти на миллиард рублей.

«Совет полагает, что в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей», отмечается в докладе СПЧ.

При этом, как отметил в ходе пресс-конференции, на которой был представлен доклад, председатель Совета Валерий Фадеев, система «Социальный мониторинг» на момент запуска режима самоизоляции технически не была готова к внедрению, сбоев было слишком много. «Подобного рода системы, работающие с обществом, должны быть идеально отлажены. Они не должны вызывать социального напряжения», — подчеркнул председатель СПЧ, добавив, что эти системы должны быть отлажены не менее тщательно, чем, например, те, что управляют атомными электростанциями.

Между тем, «Социальный мониторинг» вызывал даже не раздражение, а бурное негодование своей работой. Он штрафовал граждан, заболевших коронавирусом, которые были госпитализированы (они же не дома!), при том, что пациенты пытались дозвониться на горячую линию, предоставить документы из больницы. И тех, кто находился с установленным диагнозом дома, но не реагировал на требование приложения срочно прислать фотографию, подтверждающую, что больной «на месте». Причем сообщения могли приходить и среди ночи. На все это обращается внимание и в докладе СПЧ.

«В ходе работы «Горячей линии» Совета и АЮР (Ассоциации юристов России — ред.) поступило значительное количество обращений граждан, получивших административные штрафы на основании данных мобильного приложения «Социальный мониторинг». Кроме того, в СМИ широко освещались случаи начисления штрафов за отказ сделать «селфи» глубокой ночью, а также за покидание места жительства лицам, неспособным к самостоятельному передвижению вследствие инвалидности», — отмечается в документе, добавляя, что немало штрафов было выписано и по номерам транспортных средств из-за отмены ранее оформленных пропусков или ошибок в их оформлении.

«Следует заметить, что законодательством об административных правонарушениях исчерпывающим образом закреплен перечень административных правонарушений, которые могут быть зафиксированы посредством автономно работающих видеокамер. Случаи нарушения самоизоляции в этот перечень не входят», — подчеркивают в СПЧ.

Беспрецедентная акция

Однако не предусмотрена законодательством об административных правонарушениях, как выяснилось, и амнистия.

Сам СПЧ для ее проведения предлагает Госдуме издать соответствующий акт. В докладе подчеркивается, что в российской истории подобных прецедентов нет. Однако такая амнистия «полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству», — отмечают в Совете.

Но в Госдуме придерживаются иной точки зрения. По словам первого зампреда комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова, провести предложенную амнистию сейчас невозможно.

«У нас нет сегодня в законодательстве понятия "административная амнистия", нет механизма проведения административной амнистии», пояснил депутат «Интерфаксу», добавив, что в случае, если будет предложено юридическое решение, на эту меру (амнистию) можно будет пойти, «но это должен быть какой-то специальный закон».

По словам Емельянова, на подготовку и принятие отдельного законопроекта потребуется слишком много времени, так что логичнее включить новую норму при обсуждении нового КоАП.

Как пояснил агентству первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, в действующем кодексе есть только «ссылки на возможное проведение административной амнистии». Однако, в отличие от уголовной, ее порядок еще нигде не прописан. Вяткин добавил, что в проекте нового КоАП возможность проведения такой амнистии предусмотрена.

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