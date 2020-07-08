В Бурятии горят леса

В Бурятии горит более 2 тысяч гектаров леса, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.

В тушении пожара принимает участие почти тысяча человек. В общей сложности местным МЧС зафиксировано 26 возгораний в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.

Местная служба МЧС сообщает, что огнем охвачены лесные массивы общей площадью 2 098 га. На утро 8 июля пожарные расчеты продолжают тушить 12 лесных пожаров. Особенно пострадали леса в шести районах республики, где пожары продолжаются. В десяти районах возгорания ликвидированы, еще в четырех локализованы. Тушение пожаров в трех районах - Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском, осложнены труднодоступностью горной местности, где выявлено 11 термоточек.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщает ведомство.