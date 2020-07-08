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В Кремле прокомментировали несогласие ряда СМИ с делом Сафронова

Москва, 08.07.2020
  • В Кремле прокомментировали несогласие ряда СМИ с делом Сафронова

ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ о возможности получения журналистами кремлевского пула доступа к сведениям, содержащим государственную тайну, сообщил, что такое возможно.

В частности, представителя Кремля спросили, мог ли советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов получить «чувствительную информацию» во время работы в кремлевском пуле.

«Если он завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», - сообщил Песков. При этом он уточнил, что работа представителей прессы в президентском пуле построена таким образом, что нарушение закона о государственной тайне исключено. Также Песков не видит причин говорить об усилении преследования в РФ представителей СМИ.

Что касается несогласия ряда журналистов с обвинениями в адрес их коллеги, то Песков уверен, что все заявления подобного рода основаны «на эмоциях».

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», - добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, сотрудники Федеральной службы безопасности читали его переписку по почте, а также прослушивали его телефонные переговоры. Его подозревают в передаче секретных данных через Чехию в США. Следствие считает, что Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он получил задание от представителя спецслужб Чехии, которому позже передал данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. 

7 июле решением Лефортовского суда Москвы Сафроновбвл отправлен на два месяца под арест. Ранее бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан по подозрению в госизмене.

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