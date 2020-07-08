В Крыму не будут вводить повторные ограничения из-за коронавируса

По заявлению главы республики Крым Сергея Аксенова, на полуострове не собираются возвращать практику обсервации в связи с ситуацией по коронавирусу.

«В теории - да, но на практике такого уже не будет. Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею ввиду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия», - заявил Аксенов в ходе онлайн пресс-конференции.

Он уверен, что необходимо научиться существовать «с теми реалиями, которые есть», поскольку коронавирус никуда не уйдет и все это понимают.

«Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет», - сказал Аксенов.

При этом чиновник добавил, что регион контролирует ситуацию, а за жизнь каждого крымчанина будут бороться индивидуально.

«У нас сегодня в резерве 956 коек, заполнено из них менее 10%», - добавил Аксенов. Он также уточнил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции в Крыму среди туристов не наблюдается, выявляются только единичные случаи.

«К счастью, они были выявлены, локализованы и были купированы», - сообщил глава республики.

В общей сложности в Крыму за все время эпидемии было выявлено 804 инфицированных COVID-19, из них более 570 успешно поправились. Летальных исходов зафиксировано 33.