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В России число заболевших коронавирусом превысило 700 тыс. человек

Москва, 08.07.2020

В России за последние 24 часа было выявлено 6 562 новых больных коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб 8 июля. Среди новых случаев 1 812 зараженных (27,6%) не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 700 792 случая коронавирусной инфекции. За истекшие сутки от инфекции скончалось 173 человека. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 10 667. Выписано из российских больниц за последние сутки 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511. Таким образом общее число активных больных в стране - 217 614. Цифра продолжает снижаться. Коэффициент распространения инфекции ни в России и Москве остается прежним - 0,99.

Первое место в мире по числу заболевших COVID-19 продолжает оставаться за США, где за все время выявлено более 2,99 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия (1,66 миллиона человек). Стремительно растущая Индия - на третьем месте антирейтинга. В стране выявлено 719,6 тысячи заболевших. Россия находится на четвертой позиции с показателем 693,2 тысячи диагнозов за все время эпидемии. Замыкает пятерку самых пострадавших от коронавируса стран Перу (309,2 тысячи). Далее следуют Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран. Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в США - 131 457 человек.

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