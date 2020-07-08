В России из-за коронавируса выросли цены на яблоки

В Минсельхозе заявили, что цены на яблоки в России выросли в связи с задержкой поставок из-за коронавирусной инфекции.

«Рост цен на яблоки в июне 2020 года вызван, в первую очередь тем, что в этот месяц традиционно мы видим на полках именно импортную продукцию», - рассказал директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Он уточнил, что предложение яблок в стране ограничено из-за ограничений в передвижении транспорта, а также девальвации рубля из-за пандемии коронавируса.

В этой связи цены на яблоки выросли, что и заметили российские потребители. Помимо этого, из-за холодного мая и июня в южных регионах запаздывает созревание яблок. В этой связи на прилавки российские яблоки начнут поступать на прилавки на две недели позже обычного.

Росстат сообщает, что за неделю с 30 июня по 6 июля цена на яблоки выросла на 2,8%. К 6 июля по сравнению с концом декабря 2019 года яблоки подорожали на 57,7%.