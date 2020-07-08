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В России утвердили правила оказания медицинской помощи при опасных заболеваниях

Москва, 08.07.2020

Кабмин утвердил правила оказания медицинской помощи при угрозе опасных заболеваний.

Как говорится в постановлении российского правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, алгоритм был отработан во время пандемии коронавируса COVID-19 и доказал свою эффективность, передаёт РИА Новости.

В частности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях медицинский учреждений, но и в перепрофилируемых стационарах.

Кроме того, для помощи больным будут привлекаться медицинские работники любой специализации, а также фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Помимо этого, с письменного согласия пациентов могут выдаться больничные листы и рецепты на лекарства в электронном формате.

При этом врачи при профилактике, диагностике и лечении больного станут руководствоваться временным порядком оказания помощи, который утверждает Минздрав РФ с учётом конкретной эпидемиологической ситуации.

Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

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