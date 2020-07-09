Акции дня: «Норникель» упал, а «Полюс» вырос

Российский рынок акций закончил дневную торговую сессию падением. На это повлиял, в том числе, уход в минус бумаг <Норникеля> (-2,21%) после публикации отчета рейтингового агентства Standard & Poor's о дивидендах.

По мнению аналитиков S&P, <Норникелю> может потребоваться снизить уровень дивидендов, чтобы сохранить кредитный рейтинг на уровне <ВВВ->. В агентстве рассчитали, что дивидендные выплаты могут составить в 2020-2022 годах более 4 млрд долларов. Ранее эксперты Moody's заявили, что могут понизить рейтинг компании, если та выплатит весь 148-миллиардный ущерб после аварии и разлива топлива в Норильске. Именно такую оценку ущерба дал Росприроднадзор. По итогам дневных торгов бумаги <Норникеля> стоили 18 550 рублей за акцию.

Среди растущих акций стоит выделить бумаги <Полюса>, которые прибавили +2,99% на фоне роста стоимость золота.

Индекс Мосбиржи упал на -1,19% до 2782,43 пунктов. Индекс РТС опустился -0,89% до 1234,42 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск составила 42,54 долларов за баррель (-1,73%). Российская валюта напротив укреплялась - 70,96 рубля за доллар.