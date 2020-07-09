Вход/Регистрация Подписка

Акции дня: «Норникель» упал, а «Полюс» вырос

Москва, 09.07.2020

Российский рынок акций закончил дневную торговую сессию падением. На это повлиял, в том числе, уход в минус бумаг <Норникеля> (-2,21%) после публикации отчета рейтингового агентства Standard & Poor's о дивидендах.

По мнению аналитиков S&P, <Норникелю> может потребоваться снизить уровень дивидендов, чтобы сохранить кредитный рейтинг на уровне <ВВВ->. В агентстве рассчитали, что дивидендные выплаты могут составить в 2020-2022 годах более 4 млрд долларов. Ранее эксперты Moody's заявили, что могут понизить рейтинг компании, если та выплатит весь 148-миллиардный ущерб после аварии и разлива топлива в Норильске. Именно такую оценку ущерба дал Росприроднадзор. По итогам дневных торгов бумаги <Норникеля> стоили 18 550 рублей за акцию.

Среди растущих акций стоит выделить бумаги <Полюса>, которые прибавили +2,99% на фоне роста стоимость золота.

Индекс Мосбиржи  упал на -1,19% до 2782,43 пунктов. Индекс РТС опустился -0,89% до 1234,42 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск  составила 42,54 долларов за баррель (-1,73%). Российская валюта напротив укреплялась - 70,96 рубля за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама