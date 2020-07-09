АТОР считает, что популярные зарубежные курорты откроются для россиян не раньше конца сентября

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что авиаперевозки в направлении популярных у россиян курортов для отдыха за рубежом вряд ли откроются раньше конца сентября - октября.

«Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% - нет. Август сильно под вопросом», - поделилась свои мнением Ломидзе.

По ее словам, сентябрь-октябрь самый «радужный сценарий». В первую очередь возобновятся перевозки по традиционно популярным направлениям для российских туристов – в Турцию и страны Средиземноморья, то есть «те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений».

Что касается Таиланда, Вьетнама, Арабских Эмиратов и Израиля, то, по мнению Ломидзе, по самому пессимистическому прогнозу они откроются в декабре.

Напомним, Россия, начиная с 27 марта закрыла границы и прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.