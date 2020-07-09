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Диетолог рассказал о вреде арбузов

Москва, 09.07.2020
  • Диетолог рассказал о вреде арбузов

Из открытых источников

Как рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, даже такой, казалось бы, полезный продукт, как арбуз может нанести вред организму, если в сезон его употреблять без меры. А именно, чрезмерное увлечение этой ягодой может привести к провоспалительному эффекту, дисбалансу обмена веществ и артериальной гипертонии, заявил медик изданию Nation News.

«Если есть бахчевые помногу, то получается, что этот раствор сахара оказывается быстро усваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо, поскольку ведет к резкому повышению уровня сахаров в крови», - рассказал Гинзбург. Он уточнил, что вызвать провоспалительный эффект и разбалансировать обмен веществ могут не только глюкозы, но и фруктозы. А это, в свою очередь, приводит к артериальной гипертонии, атеросклерозу, добавил врач.

Арбузы на 90% состоят из жидкости, что противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, недостаточностью кровообращения, сбоями в работе почек и склонностью к отекам, добавил диетолог.

Не следует увлекаться арбузами и людям с артериальной гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом. Врач рекомендует съедать в сезон не более 100-150 гр. арбуза в сезон. Для молодых и здоровых людей не будет вреда и от килограмма этого сочного фрукта. Детям стоит ограничиться 300-400 гр. в день, подытожил медик. Он также напомнил, что в дыне больше сахара в полтора-два раза, поэтому ее стоит употреблять еще в меньших количествах.

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