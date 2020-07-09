Европа намерена сделать ставку на малый бизнес

В Брюсселе не сидят сложа руки. Европейские чиновники разработали совершенно новый план помощи бизнесу. Новация состоит в том, что помощь будет оказана не только крупным компаниям, флагманам европейской экономики, но и малым и средним компаниям.

Еврокомиссия (ЕК) и Bank of England (ВОЕ), похоже, независимо друг от друга разработали план поддержки малых и средних предприятий. Сейчас эту новаторскую (по крайней мере, для Европы) идею внимательно изучают финансовые и экономические министерства Франции и Германии. Ассоциация торгово-промышленных палат Германии DIHK уже высказала свое мнение. Как нетрудно догадаться, она лондонско-брюссельскую идею полностью поддерживает.

Естественно, в поддержке бизнеса путем покупки акций попавших в трудную ситуацию компаний нет ничего нового. Такая помощь широко применялась во время, например, глобального финансового кризиса 2008 года, о чем свидетельствуют оставшиеся с тех времен у правительства ФРГ 15% акций Commerzbank.

Существенное отличие от того, что происходило десять лет назад, будет заключаться в том, что сейчас речь идет о малых и средних, а не о крупных, как тогда, компаниях, спасение которых, кстати, приводило к росту недовольства властями. Естественно, населению не по нраву, что правительства поддерживают в трудную минуту крупный бизнес и не обращают внимание на мелкие предприятия, на которых занято подавляющее большинство рабочих. С другой стороны, конечно, подобная поддержка не очень вяжется с капиталистическими принципами, потому что подразумевает усиление участия государства в управлении экономикой.

В ЕК считают сейчас платежеспособность одним из главных критериев выживаемости компаний и предприятий. Неплатежеспособность корпораций, уверены экономисты, может значительно усилить последствия пандемии и замедлить восстановление экономики.

Программа помощи малому и среднему бизнесу за счет покупки акций малых и средних компаний обойдется европейским налогоплательщикам в копеечку. По оценкам экономистов, только в этом году на эти цели потребуется 720 млрд евро. Брюссель предлагает включить особый финансовый инструмент для поддержки платежеспособности малого и среднего европейского бизнеса в Фонд восстановления европейской экономики после пандемии. Его создание будет обсуждаться на саммите ЕС, который должен состояться через неделю. На укрепление платежеспособности за счет акционного инвестирования предлагается привлечь порядка 300 млрд евро.

Главным автором идеи акционного инвестирования малого и среднего бизнеса является Йэн Крахнен, директор Института финансовых исследований Лейбница SAFE. Сам он вместе со своими помощниками называет этот инструмент, который обеспечит властям в обмен на вливания наличности долю в будущих прибылях компаний, «Пандемический акционный фонд Европы». Клиентами акционного фонда сможет стать любая компания независимо от численности сотрудников и оборотов. При этом они в любой момент смогут выйти из программы, выкупив свои акции по заранее установленной цене.

У идеи помощи малому и среднему бизнесу есть как сторонники, так и противники. Последние, к которым относится, к примеру, Патрик-Людвиг Ганцтж из Creditreform, считают, что идею, какой бы заманчивой она ни казалась на бумаге, будет трудно осуществить на практике. По его мнению, главной проблемой станет выбор предприятий и компаний, которые нуждаются в помощи.