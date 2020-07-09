Задержание хабаровского губернатора породило немало вопросов

По данным следствия, Сергей Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Как отметили в СКР, речь идет о тяжких преступлениях, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

«Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью», — отмечается на сайте СК.

Как уже писало ранее наше издание, речь, в частности, идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

По информации Следственного комитета, помимо Фургала уже задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым уже предъявлены обвинения. Самому губернатору они будут предъявлены «в ближайшее время». Следственные действия с ним будут проводиться в Москве, по данным источника «Интерфакса» Сергей Фургал уже доставлен в столицу под конвоем.

Задержан без и.о.

Как отметила пресс-служба губернатора Хабаровского края в Instagram, задержали главу региона возле его дома. «Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности», — отмечается в сообщении.

О том, что Сергей Фургал по-прежнему остается действующим губернатором, заявили и в Кремле. Об этом журналистам напомнил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рассмотрении возможных кандидатур на место главы региона. При этом оценивать работу задержанного губернатора Дмитрий Песков не стал.

«Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией, я не считают себя вправе давать какие-то оценки работе Фургала. Не буду этого делать», — сказал пресс-секретарь президента.

При этом в Кремле пока воздерживаются от выводов о принадлежности задержанного губернатора к преступной группировке.

«Решение о принадлежности того или иного гражданина — будь то Фургала или еще кого-то — к миру криминала может принять только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде», — заявил Песков, добавив, что «без этих доказательств делать какие-либо выводы преждевременно».

По словам пресс-секретаря президента, глава государства может принять решение об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия на основе предоставленных следствием материалов.

При этом, как заявила агентству РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, выборы главы Хабаровского края уже не получится назначить на единый день голосования, который в России пройдет 13 сентября.

«В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования», — цитирует Гришину агентство, поясняя, что российским законодательством предусмотрено, что решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Бунт в Думе

Между тем, свои выводы уже сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он пригрозил сложить полномочия депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием Сергея Фургала. По словам политика, фракция ЛДПР может сложить полномочия и уйти. «...пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир. Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты», — пригрозил политик, добавив, что Фургал был лучшим руководителем региона, о чем свидетельствуют показатели.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР не прибегать к шантажу в сложившейся ситуации. «Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите, что где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносите это в плоскость шантажа, революции», — заявил Володин в ответ на эскападу Жириновского.

Однако последний полагает, что в деле Фургала «все пахнет переделом собственности», а губернатора подвела именно его эффективность, ведь экономические показатели края сейчас (по словам лидера ЛДПР) выглядят лучше, чем при прежнем его руководителе Вячеславе Шпорте. «Наверно, это бесит. Как это так, губернатор от ЛДПР — показатели лучше? Дикость», — предположил политик.

Источник дыма

Собственно, в Instagram-аккаунте губернатора хватает комментариев в подобном ключе. Пользователи возмущены задержанием Фургала, некоторые даже призывают к проведению митинга.

«Как же он не угоден то! Выбран в сентябре 2018, а в декабре 2018 отобрали статус столицы у Хабаровска. А теперь и самого Губернатора хотят убрать. Только начал Хабаровский край восстанавливать от воровства и долгов бывшего губернатора, порядки начал наводить в крае ...слов нет», — пишет пользователь elena_211271.

Но может ли быть дым без огня? Политологи, опрошенные СМИ, сомневаются в этом. Так по словам эксперта из Владивостока Павла Наливайко, задержание Сергея Фургала «полной неожиданностью назвать сложно».

«Уголовное дело по данным эпизодам возбудили еще осенью прошлого года, когда арестовали бизнес-партнера Сергея Фургала Николая Мистрюкова, его точно так же этапировали в Москву, где он находится в СИЗО «Лефортово» и по сегодняшний день. Арест Фургала — это как раз продолжение этого дела», — пояснил политолог ситуацию BFM, — «Мистрюкова так же обвинили в убийствах, поэтому здесь фабула одна и та же, и я думаю, что сейчас можем только смотреть на последующие детали резонансного дела».

По словам Наливайко, для Дальнего Востока нынешний прецедент — далеко не первый. В качестве примера эксперт приводит уголовные дела против губернатора Сахалинской области, против мэра Владивостока. По словам политолога, ссылающегося на источники в силовых структурах, Москва «включилась» в анализ дел 2004-2005 годов и открылись многие несостыковки, на которые ранее закрывали глаза. «...и когда ФСБ и Следственный комитет берутся за такие дела, они беспристрастно их расследуют, и, конечно же, вскрываются новые детали», — резюмировал эксперт.

При этом, по словам другого политолога, Илдуса Ярулина, сложившаяся ситуация порождает немало вопросов. Особенно в связи с тем, что Фургал пользуется поддержкой граждан (на выборах в 2018 году он собрал 70% голосов).

«Как можно было три срока быть депутатом Госдумы, если это все было известно? И перед губернаторскими выборами почему это не всплыло? Значит, кому-то это выгодно было», — заявил Ярулин телеканалу РЕН-ТВ.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации вокруг Фургала будет создаваться «образ крестного отца». «Но надо отметить, что среди тех, кто прошел в краевую и городскую думу (а это все, практически, представители ЛДПР), очень много людей с мутным криминальным прошлым — связанным и с «Амурсталью», и с «Торэксом», и с теми структурами, которые заготавливали металл. Ну вот они как-то прорвались во власть. Что называется, «гоп-стайл» у нас сейчас», — пояснил политолог.

Получается, что внезапный арест «эффективного губернатора» породил целую волну вопросов не только со стороны следствия. Его-то задача в данной ситуации представляется самой простой: установить факт совершения преступлений и причастности к ним обвиняемых. Но ведь кто-то должен будет отвечать и по другим пунктам: «Куда смотрели, когда пускали в Думу? В кресло губернатора?», «Почему задержали именно сейчас? », «А почему не 15 лет назад?», «Что делать с напряженностью и недовольством властью, которые сейчас уже растут в регионе, а с легкой руки оппозиции могут достичь опасного уровня?». Ситуация с Фургалом сложилась в любом случае нелицеприятная, и куртуазно выйти из нее не получится. Или все-таки получится? Но у кого?