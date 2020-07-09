Главный инфекционист США: мир находится в самом начале пандемии коронавируса

Энтони Фаучи – американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом COVID-19 в США – заявил, что мир находится лишь на начальном этапе пандемии новой коронавирусной инфекции.

По его словам, серьёзные вспышки COVID-19, которые фиксируются в Бразилии, ЮАР, а также в странах Азии, говорят о том, что мир сейчас только вступает в глобальную пандемию, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

При этом главный инфекционист США подчеркнул, что если страны не будут действовать скоординированно, принимая совместные меры для сдерживания пандемии, коронавирус станет распространяться активно ещё как минимум несколько месяцев. Фаучи также признал, что в США вспышку COVID-19 взять под контроль не удаётся.

«Очень плохо, что власти целого ряда штатов в попытке возобновить свои экономики стали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. При этом многие граждане нашей страны, прежде всего молодежь, нарушали и продолжают нарушать рекомендации. В результате мы видим рост числа заболевших в Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде», – резюмировал он.

Напомним, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 9 июля общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 12 млн человек в 188 стран. Только за истекшие сутки прирост составил более 200 тыс. человек. Число безвозвратных потерь за всё время эпидемии достигло 548 914 инфицированных, более 6,5 млн человек выздоровели.

На первом месте по заразившимся COVID-19 продолжают оставаться США, где число инфицированных превысило 3 млн. На втором месте Бразилия – 1,7 млн. В Индии – 742 тыс. инфицированных. Россия на четвёртой строчке с показателем более 700 тыс. заболевших за всё время эпидемии. Замыкает пятерку Перу – 312 тыс. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.