Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов

Сотрудники Следственного комитета РФ при содействии ФСБ задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в причастности к нескольким убийствам бизнесменов и покушению на убийство в составе организованной преступной группы. Официальное сообщение появилось на сайте СК в 1:45 ночи по московскому времени.

"Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Он не успел назначить временно исполняющего обязанности", - дополнила картину произошедшего пресс-служба губернатора в Instagram.

Сергей Фургал отправлен в Москву, где с ним будут продолжены следственные действия, губернатору предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на его аресте. Губернатору инкриминируют преступления сразу по целому ряду статей УК - ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Причем, по данным следствия, глава Хабаровского края является организатором убийств.

По информации СК, помимо главы региона, в рамках этого дела задержаны еще четверо подозреваемых. Действительно, в ноябре 2019 года в Хабаровске взяли под стражу совладельца «Торэкса» Николая Мистрюкова, а также Марата Кадырова, Александр Карепова и Андрея Палея. Они также были этапированы в столицу, где им предъявили обвинение, арестовали и посадили в СИЗО. Уже тогда стало ясно, что это дело связано с губернатором. В частности, «Комсомольская правда» писала, что семья Фургала имеет непосредственное отношение к «Торэксу» - четверть компании в собственности его супруги.

Сам глава региона заявил 23 ноября в видеообращении, которое разместил в своем Instagram: «Я думаю, что будет дана правильная, в том числе и правовая оценка действиям, все придет в норму, и мы поставим точки над “и”».

В Следственном комитете отметили, что задержание Фургала – это «результат длительной работы». Преступления, в организации которых подозревают губернатора, были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова (с ним Фургал вел совместный бизнес по торговле металлоломом) и покушении на убийство Александра Смольского.

Сергей Фургал – один из немногих оппозиционных губернаторов. Хабаровский край он возглавил в 2018 году, когда выиграл выборы, собрав 70% голосов избирателей. До того он на протяжении трех созывов был депутатом Государственной думы.

Через полгода после избрания главой региона Фургал дал интервью «Эксперту».

В ЛДПР уже отреагировали на задержание своего высокопоставленного однопартийца, заявив, что не намерены исключать его из партии. Впрочем, на его защиту в партии встали еще в тот момент, когда в ноябре были арестованы его подельники. Тогда в присущей ему экспрессивной манере в Госдуме выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Продолжаются гонения на нашего губернатора Фургала, - заявил он. - Ведь все показатели улучшились? Здесь у вас есть депутат Госдумы от Хабаровского края от «Единой России». Улучшились все показатели... Нет, душат, давят, выйди из ЛДПР. Ну, позорят себя на весь мир… Что это за такие детские варианты, занимайтесь экономикой! Не действует… Тогда как в 37 году - нашли труп, убит коммерсант в 2004 году. Снова это дело возбудили, тогда убийцу не нашли. Посадили несколько человек в тюрьму в Хабаровске… Добиваются показаний на губернатора… Зачем это делать? Работают ведь люди, пускай работают…»

Как сообщил СК, следственные действия в отношении губернатора продолжаются - Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области.