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Губернатора Хабаровского края доставили на Петровку

Москва, 09.07.2020
  • Губернатора Хабаровского края доставили на Петровку

ТАСС

Источник сообщил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили на Петровку, в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения, пишет «Интерфакс». Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.

«Фургала доставили в ИВС на Петровке, завтра ожидается избрание ему меры пресечения в Басманном суде Москвы», - сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. Фургала допрашивали в СК шесть часов, после чего предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Об аресте губернатора стало известно в ночь на 9 июля. Чиновник обвиняется в организации в 2004-2005 годах покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова. Еще четыре фигуранте дела также взяты под стражу и уже дали признательные показания, обвинив Фургала в организации преступлений. Помимо перечисленных преступлений, он проходит и по другим уголовным эпизодам, которые были им совершены на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области, сообщает СКР.

Напомним, Сергей Фургал работает в должности губернатора Хабаровского края, начиная с сентября 2018 года.

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