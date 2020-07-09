Вход/Регистрация Подписка

Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Москва, 09.07.2020
  • Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Несмотря на пандемию COVID-19, китайская компания Huawei стала крупнейшим мировым производителем смартфонов.

В целом же из-за глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, продажи смартфонов в мире значительно упали. При этом некоторые компании лишились значительной части рынка. Речь, в частности, идёт о Samsung. Поставки смартфонов этого южнокорейского производителя в период с апреля по июнь упали сразу на 30%.

При этом Huawei практически не пострадала. По данным СМИ Поднебесной, во втором квартале 2020 года поставки мобильных устройств этого производителя составили 55 млн. Таким образом, Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире.

Как поясняют эксперты, в период пандемии КНР удалось перезапустить свою экономику значительно раньше, чем США или странам Старого Света. Это и привело к разрыву продаж Samsung с Huawei. При этом специалисты в области продаж мобильных устройств пока не могут дать прогноз, сумеет ли Huawei удержать лидерство. В последнее время компания сталкивается с чувствительным давлением со стороны Вашингтона и Лондона. Кроме того, как пояснят эксперты, Samsung может вновь вернуть себе статус ведущего производителя смартфонов после презентации новых гаджетов, которая запланирована на август.

Наша справка

Китайская компания Huawei – мировой лидер в сфере ИКТ-решений. Поставляет оборудование для сетей связи, IT продукты и решения для всех отраслей в 170 странах мира. Основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

В 2015 году Huawei стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя Samsung и Apple.

По итогам первого кварта прошлого года 2019 Huawei потеснила Apple и поднялась на второе место по продажам смартфонов в мире. В июле 2019 года компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название HUAWEI Mate 20 X. По итогам второго квартала 2020 года китайская компания Huawei стала мировым лидером по продаже смартфонов, впервые опередив Samsung.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама