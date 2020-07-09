Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Несмотря на пандемию COVID-19, китайская компания Huawei стала крупнейшим мировым производителем смартфонов.

В целом же из-за глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, продажи смартфонов в мире значительно упали. При этом некоторые компании лишились значительной части рынка. Речь, в частности, идёт о Samsung. Поставки смартфонов этого южнокорейского производителя в период с апреля по июнь упали сразу на 30%.

При этом Huawei практически не пострадала. По данным СМИ Поднебесной, во втором квартале 2020 года поставки мобильных устройств этого производителя составили 55 млн. Таким образом, Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире.

Как поясняют эксперты, в период пандемии КНР удалось перезапустить свою экономику значительно раньше, чем США или странам Старого Света. Это и привело к разрыву продаж Samsung с Huawei. При этом специалисты в области продаж мобильных устройств пока не могут дать прогноз, сумеет ли Huawei удержать лидерство. В последнее время компания сталкивается с чувствительным давлением со стороны Вашингтона и Лондона. Кроме того, как пояснят эксперты, Samsung может вновь вернуть себе статус ведущего производителя смартфонов после презентации новых гаджетов, которая запланирована на август.

Наша справка

Китайская компания Huawei – мировой лидер в сфере ИКТ-решений. Поставляет оборудование для сетей связи, IT продукты и решения для всех отраслей в 170 странах мира. Основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

В 2015 году Huawei стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя Samsung и Apple.

По итогам первого кварта прошлого года 2019 Huawei потеснила Apple и поднялась на второе место по продажам смартфонов в мире. В июле 2019 года компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название HUAWEI Mate 20 X. По итогам второго квартала 2020 года китайская компания Huawei стала мировым лидером по продаже смартфонов, впервые опередив Samsung.