Курс доллара: рубль окажется под сильным давлением

Вчерашний день рубль завершил укрепляясь к доллару и немного снижаясь к евро, следуя за динамикой валют на глобальных торговых площадках. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 71,19 руб., что на 28,5 коп. ниже уровня закрытия вторника. При этом евро в это же время торговался по 80,65 руб., подорожав за сутки всего на 2 коп.

Таким образом, рубль к вечеру торговался к резервным мировым валютам разнонаправленно, растеряв свой рост к евро, но продолжая умеренно повышаться к доллару, отыгрывая динамику этой пары на Forex.

При этом доллар в среду чувствовал себя очень неуверенно, реагируя на комментарии экономического советника президента США Ларри Кудла, заявившего, что введение общенационального карантина для борьбы с пандемией COVID-19 будет серьёзной ошибкой. Также он отметил, что не видит признаков нового спада в мировой экономике.

Напомним, по мнению экспертов, курс доллара во многом зависит от ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Пока неопределённость вокруг возможности возникновения второй волны пандемии будет усиливаться, американская валюта продолжит укрепляться. Как только коронавирусная паника сойдёт на нет и начнётся восстановление мировых экономик, пойдут в рост валюты EM, в том числе и рубль.

Поэтому вчерашнее ослабление доллара как к валютам CSL, так и к рублю было вполне объяснимым. Как заявил Антон Покатович из «БКС Премьер», несмотря на относительно успешный для нацвалюты вчерашний день, на неё в ближайшей перспективе будут давить всё те же новости о коронавирусе.

«Дело в том, что рост числа заражённых продолжается, как в крупных экономиках, таких как американская, так и в экономиках стран ЕМ (Бразилия, Индия). Поэтому опасения второй волны COVID-19 сохраняются. Ещё один внешний фактор возможного ослабления рубля– постоянные санкционные угрозы в адрес России», – пояснил он.

Также, как подчеркнул Покатович, есть и внутренний фактор, который с течением времени станет учитываться в котировках.

«Я говорю о снижениях объёмов продажи валюты ЦБ. И они уже скоро начнут негативно сказываться на курсе рубля. Что касается сегодняшних торгов, то с учётом различных локальных и временных факторов рубль в паре с долларом будет торговаться в широком коридоре – 70,60-72,70», – предположил эксперт.

Дмитрий Гурковский из RoboForex полагает, что отскок рубля, который два последних торговых дня наблюдался на Мосбирже – явление временное. Поэтому в дальнейшем у национальной валюты мало шансов укрепиться в обеих парах.

«Мы видим, что рынок капитала напуган возможным введением новых западных санкций против нашей страны. Здесь надо понимать, что если на отечественную экономику, которую и так изрядно потрепала пандемия коронавируса, ещё обрушатся и новые санкции, то выдержать такой удар России будет сложно, а рубль, пусть не в ближайшие дни, но очень скоро отправится в плавание к 73,00-75,00 руб.», - отметил он.

В краткосрочной же перспективе, по мнению Гурковского, рубль в паре с долларом будет торговаться в пределах 71,00-72,00 руб., в паре с евро - в коридоре 80,00-82,00 руб.

Григорий Жирнов из банка Нордеа напомнив, что вчера рубль торговался в русле других валют ЕМ, подчеркнул, что существует угроза того, что в конце этой – начале следующей недели нацвалюта вновь окажется под сильным давлением.

«Мы считает, что в ближайшей перспективе волатильность на рынках сохранится, а опасения возникновения второй волны COVID-19 продолжат влиять на аппетиты инвесторов к рисковым активам, к которым относится и рубль. В этой связи рубль может вновь уйти за отметку в 72,00», – резюмировал он.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» также пока не видит факторв, которые бы могли в короткую поддержать курс рубля.

«Мировые цены на нефть очень нестабильны. Внутренних фактор поддержки рубля тоже нет. А совокупность отсутствия внутреннего и внешнего позитива уже в ближайшие дни опустит курс рубля в диапазон 71,50-72,50 за доллар. При этом в дальнейшем может быть пробой следующих психологических отметок – 73,00 и 74,00», – заявил Кадулин.