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Михаил Мишустин едет в Татарстан обсуждать строительство магистрали «Европа - Западный Китай»

Москва, 09.07.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправляется в Татарстан, где 10 июля в особой экономической зоне «Алабуга» проведет совещание о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай».  Это первая рабочая поездка главы правительства с начала эпидемии коронавируса.

В совещании по проекту международного транспортного коридора также примут участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Международная автотрасса протяженностью более 8,4 тыс. км (2,2 тыс. км из них пройдут по территории России) свяжет Китай и Европу. Это даст возможность значительно сократить время доставки грузов по сравнению с используемым сегодня маршрутом через Суэцкий канал. Кроме того, станет драйвером развития российских территорий, через которые пройдет автомагистраль, и экономики в целом. Ранее планировалось, что транспортный коридор будет построен уже к 2023 году.

Но еще до совещания по обсуждению этого международного мегапроекта Михаил Мишустин посетит Технопарк имени А.С.Попова — ключевой объект Иннополиса. Там премьер-министр примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства в области информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования. Помимо этого, будут обсуждаться вопросы продвижения российских программных разработок на зарубежные рынки, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

В планах поездки главы кабинета министров в Татарстан также рабочая встреча с Миннихановым и государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым посещение выставки IT-проектов и завода по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно», а также осмотр строящегося корпуса республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова.

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