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Минфин РФ не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей

Москва, 09.07.2020

Российский Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей. Об этом ранее просил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, который направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В частности, он предлагал предоставить арендодателям офисных помещений право на отсрочку по налогам и платежам с учётом экономической ситуации в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Как пояснили в главном финансовом ведомстве страны, при принятии такого решения объём выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы страны может достигать около 167,2 млрд руб.

«В нынешних экономических условиях это приведёт к значительным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям и субъектам РФ. В этой связи рассматриваемое предложение не поддерживается», – цитирует РИА Новости заместителя главы Минфина Андрея Круглова.

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