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Названы российские регионы, возглавившие рейтинг инвестиционного климата

Москва, 09.07.2020

Названы российские регионы, которые по итогам 2019 года вошли в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России.

В ходе сегодняшнего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое проходило под председательством президента РФ Владимира Путина, результаты рейтинга озвучила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По её словам, возглавляет его Москва, на втором месте – Республика Татарстан. Замыкает тройку лидеров Тульская область. Далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье, передаёт РИА Новости.

В первую десятке также Краснодарский край, Белгородская область, Калужская область, Башкортостан и Ярославская область. Помимо них в ТОП-20 вошли Новгородская, Тюменская и Ленинградская области. Далее расположились ХМАО, Воронежская, Смоленская, Ульяновская, Нижегородская и Новосибирская области.

Замыкает ТОП-20 Якутия, ставшая единственных дальневосточным регионом, попавшим в рейтинг.

Наша справка

Агентство стратегических инициатив (АСИ) – отечественная автономная некоммерческая организация, созданная Кабмином РФ для продвижения приоритетных проектов, а также реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды и развитию профессиональных кадров. Председателем наблюдательного совета является глава государства Владимир Путин.

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