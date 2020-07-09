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Обновлена статистика по заразившимся коронавирусом в мире к утру 9 июля

Москва, 09.07.2020
  • Обновлена статистика по заразившимся коронавирусом в мире к утру 9 июля

ТАСС

По сообщению Университета Джонса Хопкинса, в мире общее число заразившихся коронавирусной инфекцией к утру 9 июля превысило 12 миллиона человек в 188 стран.

В мире по точной информации заражены 12 012 720 человека. За истекшие сутки прирост составил более 200 тысяч человек. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 548 914 инфицированных, более 6,5 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по заразившимся короновирусной инфекцией продолжают оставаться США, где число инфицированных превысило 3 миллиона. На втором месте Бразилия - 1,7 миллиона человек. В Индии 742 тысячи инфицированных, и она оказалась на третьем месте. Россия на четвертой строчке с показателем более 700 тыс. заболевших за все время эпидемии. Замыкает пятерку лидеров Перу - 312 тысяч. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

В России по данным на 8 июля было выявлено 6 562 новых больных коронавирусом в 84 регионах. Среди новых случаев 1 812 зараженных (27,6%) не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 700 792 случая коронавирусной инфекции. За истекшие сутки от инфекции скончалось 173 человека. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 10 667. Выписано из российских больниц за последние сутки 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511.

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