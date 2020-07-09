Вход/Регистрация Подписка

PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России

Москва, 09.07.2020

Международная платежная система PayPal сообщила на своем сайте об изменении бизнес-модели. И она сделает жизнь ее российских клиентов гораздо менее комфортной с 31 июля невозможно будет перевести деньги внутри страны. При этом международные переводы из и в Россию будут осуществляться в полном объеме.

Очевидно, что это решение PayPal связано вступлением в силу поправок к закону «О национальной платежной системе». В документе, по которому с 4 июля производятся электронные переводы внутри страны, установлен запрет для сервисов электронных платежей и привлекаемых ими организаций на передачу информации о переводах по России за рубеж и на предоставление доступа из-за рубежа к таким сведениям.

Между тем буквально неделю назад в компании опровергали возможность прекращения внутрироссийских переводов.

«PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские. Такой официальной информации не было», сообщил тогда один из сотрудников клиентской поддержки сервиса электронных платежей РИА «Новости».

Российский оператор международной платежной системы НКО «ПэйПал Ру за 2019год собрал комиссий за электронные денежные переводы 1,57 млрд рублей, за конвертацию валюты при осуществлении таких операций 1,55 млрд рублей. Компания в целом за прошлый год, согласно отчету, получила 17,8 млрд долларов доходов. Всего в платежной системе было проведено 12,4 млрд трансакций на 712 млрд долларов.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама