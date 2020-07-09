PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России

Международная платежная система PayPal сообщила на своем сайте об изменении бизнес-модели. И она сделает жизнь ее российских клиентов гораздо менее комфортной — с 31 июля невозможно будет перевести деньги внутри страны. При этом международные переводы из и в Россию будут осуществляться в полном объеме.

Очевидно, что это решение PayPal связано вступлением в силу поправок к закону «О национальной платежной системе». В документе, по которому с 4 июля производятся электронные переводы внутри страны, установлен запрет для сервисов электронных платежей и привлекаемых ими организаций на передачу информации о переводах по России за рубеж и на предоставление доступа из-за рубежа к таким сведениям.

Между тем буквально неделю назад в компании опровергали возможность прекращения внутрироссийских переводов.

«PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские. Такой официальной информации не было», — сообщил тогда один из сотрудников клиентской поддержки сервиса электронных платежей РИА «Новости».

Российский оператор международной платежной системы НКО «ПэйПал Ру за 2019год собрал комиссий за электронные денежные переводы 1,57 млрд рублей, за конвертацию валюты при осуществлении таких операций — 1,55 млрд рублей. Компания в целом за прошлый год, согласно отчету, получила 17,8 млрд долларов доходов. Всего в платежной системе было проведено 12,4 млрд трансакций на 712 млрд долларов.