Прогноз погоды на выходные: россиян ждёт погодное комбо

После небольшого похолодания, в Центральной Россию, а также на юге нашей страны к выходным снова станет жарко. В других – ожидаются дожди и грозы. А, например, в Сибири, Поволжье и на юге ЦФО прогнозируется, так называемое погодное комбо. По словам синоптиков, это такой своеобразный климатический «комплексный обед», когда повышение температурного фона сопровождается усилением ветра, ливнями и грозовыми раскатами.

Погода на выходные в Новосибирске

Так, в Новосибирске в предстоящие выходные синоптики обещают жару и грозы. В частности, в субботу, 11 июля, днём третий по численности населения город страны ждёт небольшой дождь с грозой. И если в ночные часы будет свежо – плюс 12-14, то днём воздух прогреется до плюс 25. Небольшое северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, вряд ли испортит настроение жителям Новосибирска.

В воскресенье будет переменная облачность, днём ожидаются осадки, местами сильные. Ночью градусники покажут плюс 16-17, в светлое время суток – плюс 26-28, к вечеру порывы ветра могут составить 15-16 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные в Кузбассе

Погодное комбо в ближайший уикенд прогнозируется и в Кемеровской области. По прогнозу синоптиков, при повышение температуре в регионе сохранятся ливневые дожди и грозы. По данным местного Гидрометцентра, в субботу по всему Кузбассу ожидаются ливни и грозы. В воскресенье обильные осадки останутся только по югу области.

Ночью температура будет держаться в пределах плюс 13-15. Днём будет в субботу – в диапазоне плюс 23-25, в воскресенье 24-28. При этом в большинстве районов области будет солнечным.

Погода в Тюмени. Прогноз синоптиков на выходные

В Тюмени также в выходные прогнозируется жаркая погода. В субботу метеорологи обещают преимущественно ясную погоду, однако временами небо станут затягивать облака. В первый выходной этой недели на пике жары столбики термометров станут подниматься до плюс 30-33.

В воскресенье 12 июля, в Тюмени станет прохладнее – плюс 26-27, местами пройдут небольшие дожди, но прогремят грозы. А вот сильные порывы ветра пока не прогнозируются.

Погода на выходные в Приморье

Погода в ближайшие выходные обещает порадовать жителей Приморья пляжной климатической обстановкой. В субботу и воскресенье на большей территории края будет тепло и солнечно.

По прогнозу синоптиков, несмотря на смещающийся над Японским морем циклон, серьезных осадков в Приморье не ожидается. Хотя в отдельных районах края на фоне поля повышенного атмосферного давления всё-таки возможны небольшие осадки. Но траектория циклонических воздушных масс всё-таки пройдет на значительном расстоянии от региона и существенного влияния на погоду здесь не окажет.

Даже в ночные часы воздух местами станет прогреваться до плюс 18. Днём же в континентальных районах будет стоять 30-градуссная жара, на побережье ожидается более прохладная, но всё-таки солнечная и очень комфортная погода с температурным фоном плюс 20-24.

Во Владивостоке в предстоящий уикенда также сильной жары не ожидается – синоптики обещают плюс 24-25 в субботу днём при северном ветре. В воскресенье, 12 июля климатическая ситуация в столице Приморья изменится из-за южного ветра который чуть-чуть понизит температуру в

Прогноз погоды на выходные в СПб

В Санкт-Петербурге всю неделю держится пасмурная погода с температурой воздуха плюс 19-22. При этом несмотря на довольно сильную облачность, сильных осадков не было.

Однако к выходным возможен ливень. Согласно данным метеорологов, в ночь на субботу произойдёт смешение северо-западных и южных воздушных потоков, что приведёт к усилению ветра до 15-18 метров в секунду и дождю, который особенно мощным будет в Ленинградской области.

В СПб циклонический фронт также спровоцирует осадки, но обильными и продолжительными они по-прежнему не будут. А вот температура понизится как в области, так и в городе на Неве. По прогнозу синоптиков, днём градусники покажут плюс 18-19, а после полуночи – плюс 10-12

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

Начиная с пятницы погода в московском регионе снова начнёт меняться. Так, по прогнозу синоптиков, 10 июля будет ещё свежо – плюс 22-23, но при этом станет солнечно и обойдётся без осадков.

В выходные же в Москве и Подмосковье опять станет очень жарко. Так, в субботу, 11 июля атмосферный атлантический фронт принесёт в столицу тёплый влажный воздух. Днём ожидается переменная облачность и плюс 28-29.

В воскресенье, 12 июля почти при полном безветрии воздух прогреется до плюс 27-28, а относительная влажность воздуха составит 60-75%. Днём и вечером возможен небольшой дождь и гроза.