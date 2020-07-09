Россия будет открывать международное сообщение в два этапа

Международное сообщение будет открываться РФ в два этапа, передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Предложение поступило от Минтранса, Росавиации и ПАО «Аэрофлот». Список стран для открытия на первом этапе будет подготовлен российским МИД, Роспотребнадзором и Росавиацией, говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля. Подлинность документа агентству «Интерфакс» подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

На первом этапе Роспотребнадзор оценит эпидемическую ситуацию в зарубежных странах, после чего составит критерии оценки и МИД России и Росавиацией. После этого все заинтересованные стороны, в том числе компания «Аэрофлот», должны будут согласовать алгоритм открытия авиасообщения с Минтрансом, Ростуризмом, Роспотребнадзором, МИД.

Минтранс дополнительно должен будет оценить, насколько подготовлены к увеличению пассажирского трафика международные аэропорты. Срок по этим поручениям уже вышел - в документе стоит дата 8 июля.

Для россиян, которые прибывают на родину так называемыми «вывозными рейсами» предусмотрен либо двухнедельный карантин, либо прохождение теста на коронавирусную инфекцию. Мера будет зависеть от эпидемической обстановки в стране отправления.

«Интерфакс» также сообщает, что журналистам агентства не удалось получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения.