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Стали известны страны, с которыми авиасообщение откроется в первую очередь

Москва, 09.07.2020

В перечень стран, в которые авиарейсы будут открыты на первом этапе, войдут Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка выяснил «Интерфакс» у источника в одном из авиаперевозчиков. Якобы, Роспотребнадзор считает, что эти направления соответствуют разработанным им критериям эпидемической безопасности,

Ранее агентство сообщило со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, что перезапуск международного пассажирского авиасообщения после пандемии в России будет двухэтапным.

Но, в первую очередь, Роспотребнадзор должен оценить эпидемическую ситуацию в разных странах, в Минтранс – готовность аэропортов к восстановлению международного авиасообщения и увеличению пассажиропотока с соблюдением требований защиты от коронавируса.

Ведомству удалось согласовать с Оперативным штабом и карантинные мерам для россиян, которые возвращаются в страну так называемыми «вывозными рейсами». В зависимости от эпидемической ситуации в стране, из которой они прилетели, это может быть и двухнедельный карантин и просто прохождение теста на коронавирус.

Между тем точная дата открытия международного пассажирского сообщения по-прежнему неизвестна. В Ассоциации туроператоров не рассчитывают, что перелеты восстановят не раньше сентября, но допускают, что этот срок может отодвинуться и до начала нового года.

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